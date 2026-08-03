وقوع حریق دوباره در میانکاله

به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌سوزی ظهر دوشنبه بخش‌هایی از پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش میانکاله را طعمه حریق کرد و عملیات گسترده برای مهار آن از سوی نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست آغاز شده است.

با وقوع این آتش‌سوزی، محیط‌بانان و نیروهای یگان حفاظت با استفاده از امکانات موجود وارد عمل شدند و همزمان تجهیزات اطفای حریق، ماشین‌آلات، تانکرهای آب و نیروهای پشتیبان به منطقه اعزام شدند تا از گسترش آتش جلوگیری شود.

عملیات مهار حریق همچنان ادامه دارد و تلاش نیروهای عملیاتی بر کنترل کامل آتش و جلوگیری از سرایت آن به دیگر بخش‌های زیستگاه متمرکز است.

بر اساس اطلاعات میدانی، برای تسریع در عملیات اطفای حریق درخواست اعزام بالگرد نیز انجام شده و پیش‌بینی می‌شود این بالگرد تا دقایقی دیگر در منطقه حاضر شده و در عملیات مهار آتش مشارکت کند.

پناهگاه حیات وحش میانکاله طی یک ماه اخیر چندین بار شاهد وقوع آتش‌سوزی بوده و این حادثه، دهمین مورد ثبت‌شده در این بازه زمانی به شمار می‌رود.