وقوع حریق دوباره در میانکاله

به گزارش خبرنگار مهر، آتشسوزی ظهر دوشنبه بخشهایی از پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش میانکاله را طعمه حریق کرد و عملیات گسترده برای مهار آن از سوی نیروهای یگان حفاظت محیطزیست آغاز شده است.
با وقوع این آتشسوزی، محیطبانان و نیروهای یگان حفاظت با استفاده از امکانات موجود وارد عمل شدند و همزمان تجهیزات اطفای حریق، ماشینآلات، تانکرهای آب و نیروهای پشتیبان به منطقه اعزام شدند تا از گسترش آتش جلوگیری شود.
عملیات مهار حریق همچنان ادامه دارد و تلاش نیروهای عملیاتی بر کنترل کامل آتش و جلوگیری از سرایت آن به دیگر بخشهای زیستگاه متمرکز است.
بر اساس اطلاعات میدانی، برای تسریع در عملیات اطفای حریق درخواست اعزام بالگرد نیز انجام شده و پیشبینی میشود این بالگرد تا دقایقی دیگر در منطقه حاضر شده و در عملیات مهار آتش مشارکت کند.
پناهگاه حیات وحش میانکاله طی یک ماه اخیر چندین بار شاهد وقوع آتشسوزی بوده و این حادثه، دهمین مورد ثبتشده در این بازه زمانی به شمار میرود.
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