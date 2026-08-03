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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

تاکید چین بر تعهد تزلزل‌ناپذیر به آرمان فلسطین

تاکید چین بر تعهد تزلزل‌ناپذیر به آرمان فلسطین

چین بار دیگر بر حمایت خود از تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سان ژن، رئیس دفتر چین در فلسطین تعهد تزلزل‌ناپذیر کشورش به آرمان فلسطین را تکرار کرده است.

سان در یک کنفرانس خبری که در سفارت چین در رام‌الله برگزار شد، همچنین تمایل چین را برای ادامه کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای و تقویت روابط چین و فلسطین به سطوح جدید ابراز کرد.

سفیر چین گفت که در دیدارهایش با رهبران فلسطینی، شاهد میزان بی‌عدالتی‌های اعمال شده بر مردم فلسطین بوده است.

او مجدداً تأکید کرد که چین به تلاش‌های خود برای تعمیق روابط دو جانبه ادامه خواهد داد زیرا امسال سومین سالگرد ایجاد مشارکت استراتژیک بین چین و فلسطین نیز هست.

کد مطلب 6907567

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