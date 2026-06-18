فرماندار دشتستان: تکمیل ساختمان بخشداری ارم تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی عصر پنجشنبه در بازدید از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام بخش ارم این پروژه‌ها را پیشران توسعه و محرومیت‌زدایی از منطقه دانست و بر تسریع در روند تکمیل آن‌ها تأکید کرد.

فرماندار دشتستان در بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شهر تنگ ارم ضمن حضور در بخش‌های مختلف این مرکز درمانی، از نزدیک در جریان کمبودها، مشکلات و نیازهای خدماتی و تجهیزاتی این مرکز قرار گرفت.

دشتی با اشاره به جایگاه مرکز خدمات جامع سلامت تنگ ارم به عنوان اصلی‌ترین پایگاه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جمعیت قابل توجهی از روستاها و مناطق عشایری این بخش، اظهار کرد: با توجه به کوهستانی و صعب‌العبور بودن منطقه و فاصله زیاد تا مرکز شهرستان، تقویت و تجهیز این مرکز یک ضرورت انکارناپذیر و گامی اساسی در تحقق عدالت در سلامت است. مردم شریف این دیار نباید برای دریافت خدمات اولیه درمانی، رنج مسیرهای طولانی را متحمل شوند.

وی از پیگیری برای تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز، رفع نواقص ساختمانی و تأمین پایدار پزشک و کادر درمان برای این مرکز در آینده نزدیک خبر داد.

تأکید بر بهره‌برداری از ساختمان بخشداری

فرماندار دشتستان و هیئت همراه از روند احداث ساختمان جدید بخشداری ارم بازدید کردند، این پروژه که مدت‌هاست به دلیل محدودیت‌های اعتباری در زمره طرح‌های نیمه‌تمام باقی مانده بود، اکنون با پیگیری‌های صورت‌گرفته مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

دشتی در گفت‌وگو با پیمانکار این طرح، بر لزوم تسریع در روند اجرایی کار تأکید کرد و ضرب‌الاجل مشخصی را برای اتمام آن تعیین کرد.

فرماندار دشتستان تصریح کرد: از پیمانکار محترم انتظار دارم با افزایش توان کاری و بدون فوت وقت، این ساختمان را آماده بهره‌برداری کند. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ساختمان جدید بخشداری ارم باید در هفته دولت امسال به طور رسمی افتتاح و به مردم شریف، صبور و نجیب این بخش تقدیم شود.

وی شأن مردم بخش ارم را فراتر از ساختمان فعلی دانست و ابراز امیدواری کرد: با افتتاح این بنای جدید، شأن و کرامت ارباب رجوع و همچنین فضای اداری در شأن کارمندان خدوم این بخش فراهم شود.

تأکید بر تکمیل مخزن ۵ هزار مترمکعبی تنگ ارم

فرماندار دشتستان در بازدید از مخزن پنج هزار مترمکعبی آب شرب تنگ ارم با اشاره به اهمیت راهبردی آب به عنوان نخستین پیش‌نیاز توسعه، بر لزوم تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه تأکید کرد و اظهار داشت: تکمیل مخزن پنج هزار مترمکعبی تنگ ارم، تضمین‌کننده پایداری آب آشامیدنی برای مردم این خطه است.

وی بیان کرد: با توجه به فرارسیدن فصل گرما، به مدیران مربوطه در شهرستان و استان تأکید می‌کنم که با تأمین به‌موقع اعتبارات، روند اجرایی این طرح را سرعت بخشیده و از بروز هرگونه مشکل در تأمین آب شرب شهروندان عزیز جلوگیری کنند.

بخشدار ارم در پایان این بازدیدها از توجه ویژه فرماندار دشتستان، امام جمعه شهرستان و تمامی اعضای شورای اداری به مسائل و مشکلات بخش ارم قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با تحقق مصوبات این سفر و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، گام‌های بلندی در مسیر محرومیت‌زدایی و شکوفایی استعدادهای این بخش پهناور و کهن برداشته شود.