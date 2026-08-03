حجتالاسلام حامد حقیقت، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گلپایگان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای جاماندگان اربعین حسینی، اظهار کرد: همزمان با اربعین حسینی، مراسم عزاداری با حضور هیئتهای مذهبی در شب و روز اربعین در آستان مقدس هفدهتن برگزار میشود و یکی از مهمترین برنامههای امسال، برگزاری پیادهروی جاماندگان اربعین است.
وی افزود: هدف اصلی از برگزاری این مراسم، ایجاد فضایی معنوی برای افرادی است که به هر دلیل موفق به حضور در پیادهروی اربعین و زیارت کربلای معلی نشدهاند یا پیش از اربعین به کشور بازگشتهاند تا بار دیگر حال و هوای اربعین را در وطن خود تجربه کنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلپایگان با بیان اینکه پیادهروی جاماندگان اربعین نمادی از حرکت تاریخی جابر بن عبدالله انصاری در چهلمین روز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است، تصریح کرد: مسیر این مراسم از گلزار شهدای گلپایگان آغاز شده و پس از عبور از میدان امام خامنهای، میدان امام خمینی(ره) و میدان فردوسی، به آستان مقدس امامزادگان هفدهتن ختم خواهد شد.
حقیقت با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف در برگزاری این مراسم گفت: ستاد اربعین شهرستان هفته گذشته در فرمانداری تشکیل جلسه داد و فرمانداری، نیروی انتظامی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، اداره تبلیغات اسلامی، دفتر امام جمعه، بسیج، شورای هیئات مذهبی و جمعی از هیئتهای مذهبی در برگزاری این برنامه مشارکت دارند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال مردم در سالهای گذشته و پیگیریهای انجامشده، پیشبینی میشود مراسم جاماندگان اربعین امسال با شکوه بیشتری نسبت به سالهای قبل برگزار شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلپایگان ادامه داد: در طول مسیر، مداحان اهل بیت (ع) به مرثیهسرایی خواهند پرداخت و موکبهای فرهنگی و خدماتی که با همکاری نهادهای فرهنگی و دستگاههای اجرایی برپا میشوند، از شرکتکنندگان پذیرایی خواهند کرد. همچنین در آستان مقدس هفدهتن برنامههای سخنرانی، مرثیهخوانی و قرائت زیارت اربعین برگزار میشود.
وی با تأکید بر حضور خانوادهها در این مراسم اظهار کرد: همانگونه که خاندان امام حسین (ع) در مسیر اسارت سختیهای فراوانی را تحمل کردند، حضور خانوادهها، کودکان و حتی سالمندان در این پیادهروی میتواند یادآور بخشی از آن رنجها و نمادی از همراهی با کاروان اهل بیت (ع) باشد.
حقیقت از مردم خواست در این مراسم حضور گسترده داشته باشند و گفت: از همه مردم شریف گلپایگان دعوت میکنیم ساعت ۱۰ صبح روز اربعین در گلزار شهدای گلپایگان حضور یابند تا مراسم در زمان مقرر آغاز شده و شرکتکنندگان بتوانند از برنامههای پیشبینیشده در آستان مقدس هفدهتن بهرهمند شوند.
وی همچنین از مردم خواست با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچمهای مرتبط با نهضت حسینی در این مراسم شرکت کنند و افزود: این پرچمها نمادی از خونخواهی حضرت سیدالشهدا (ع) و زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا هستند.
وی مهمترین پیام پیادهروی جاماندگان اربعین را وحدت امت اسلامی دانست و گفت: پیادهروی اربعین همواره نماد همبستگی و وحدت مسلمانان بوده و امیدواریم مردم گلپایگان نیز با حضور باشکوه خود، جلوهای از این وحدت را به نمایش بگذارند و نامشان در زمره عزاداران واقعی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ثبت شود.
حقیقت در از اصحاب رسانه خواست در پوشش خبری این مراسم همکاری لازم را داشته باشند و گفت: از رسانههای شهرستان تقاضا داریم با اطلاعرسانی و انعکاس مناسب این برنامه، در هرچه باشکوهتر برگزار شدن مراسم جاماندگان اربعین مشارکت کنند.
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