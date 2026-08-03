به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رسولی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مراکز انتقال خون استان آذربایجان‌شرقی در روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد، همزمان با اربعین حسینی، آماده خونگیری از مردم و عزاداران حسینی هستند.

وی افزود: در کلانشهر تبریز، مرکز انتقال خون مسجد کبود واقع در خیابان امام خمینی (ره) روبه‌روی مسجد کبود و مرکز انتقال خون نصف‌راه واقع در میدان جهاد، جنب مرکز بهداشت، از ساعت ۸ تا ۱۷:۳۰ پذیرای اهداکنندگان خون خواهند بود.

مدیرکل انتقال خون آذربایجان‌شرقی ادامه داد: مراکز انتقال خون شهرستان‌های مراغه، میانه و بناب نیز در این روز آماده خدمت‌رسانی به اهداکنندگان هستند.

وی گفت: مرکز انتقال خون مراغه واقع در خیابان خرمشهر روبه‌روی پلیس آگاهی، مرکز انتقال خون میانه واقع در خیابان شهید بهشتی روبه‌روی مدرسه علمیه و مرکز انتقال خون بناب واقع در اورژانس سابق بیمارستان امام خمینی، از ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰ فعالیت خواهند داشت.

رسولی با دعوت از عزاداران حسینی برای پیوستن به پویش «نذر خون» اظهار کرد: نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است و بیماران نیازمند در تمام ایام به کمک اهداکنندگان چشم امید دارند.

وی با قدردانی از همراهی همیشگی اهداکنندگان خون خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در اهدای خون، نقش مهمی در تأمین ذخایر خونی و کمک به بیماران نیازمند دارد.