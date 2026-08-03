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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

اطلاعیه پیاده روی و اجتماع جاماندگان اربعین در تبریز

اطلاعیه پیاده روی و اجتماع جاماندگان اربعین در تبریز

تبریز- مراسم اجتماع و پیاده روی جاماندگان اربعین و تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا فردا سه شنبه همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان در تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: این مراسم فردا سه‌شنبه ۱۳ مردادماه از ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر میدان شهید بهشتی تا مصلای اعظم امام خمینی تبریز را به صورت پیاده طی خواهند کرد و پس از آن، برنامه‌های معنوی از جمله قرائت زیارت اربعین و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر برگزار می‌شود.

این مراسم با یاد و نام قائد شهید اُمّت، امام خامنه‌ای برگزار می‌شود و جاماندگان زیارت اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) گرد هم می‌آیند تا از یزید زمان اعلام برائت و بار دیگر با امام سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند.

اطلاعیه پیاده روی و اجتماع جاماندگان اربعین در تبریز

کد مطلب 6907328

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