 ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آران و بیدگل کشف شد

سرهنگ قدرت‌الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات گسترده اطلاعاتی و اشراف پلیس بر محورهای مواصلاتی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان به یک دستگاه تریلی که در منطقه نوش‌آباد به صورت مشکوک پارک شده بود، مظنون شدند.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات تخصصی و بهره‌گیری از کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، قاچاق بودن سوخت داخل تریلی را محرز کرده و با هماهنگی مقام قضایی و تعزیرات حکومتی، نسبت به فک پلمب و بازرسی دقیق خودرو اقدام کردند.

سرهنگ صالحان با بیان اینکه در این بازرسی ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد، تصریح کرد: ارزش این محموله سوختی طبق نظر کارشناسان، ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی آران‌وبیدگل خاطرنشان کرد: خودروی توقیفی به همراه سوخت مکشوفه پس از طی مراحل قانونی، جهت سیر مراحل اداری و تعیین تکلیف به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شد. پلیس با هرگونه اقدام غیرقانونی که منجر به قاچاق سرمایه‌های ملی شود، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.