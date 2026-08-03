  1. استانها
  2. اصفهان
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸

 ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آران و بیدگل کشف شد

 ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آران و بیدگل کشف شد

اصفهان - فرمانده انتظامی آران و بیدگل گفت:در یک عملیات مشترک با کلانتری ۱۲ نوش‌آباد، محموله بزرگ ۳۰ هزار لیتری گازوئیل قاچاق در این شهرستان کشف و ضبط شد.

سرهنگ قدرت‌الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات گسترده اطلاعاتی و اشراف پلیس بر محورهای مواصلاتی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان به یک دستگاه تریلی که در منطقه نوش‌آباد به صورت مشکوک پارک شده بود، مظنون شدند.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات تخصصی و بهره‌گیری از کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، قاچاق بودن سوخت داخل تریلی را محرز کرده و با هماهنگی مقام قضایی و تعزیرات حکومتی، نسبت به فک پلمب و بازرسی دقیق خودرو اقدام کردند.

سرهنگ صالحان با بیان اینکه در این بازرسی ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد، تصریح کرد: ارزش این محموله سوختی طبق نظر کارشناسان، ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی آران‌وبیدگل خاطرنشان کرد: خودروی توقیفی به همراه سوخت مکشوفه پس از طی مراحل قانونی، جهت سیر مراحل اداری و تعیین تکلیف به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شد. پلیس با هرگونه اقدام غیرقانونی که منجر به قاچاق سرمایه‌های ملی شود، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6907730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها