https://mehrnews.com/x3cK6B ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۳ کد مطلب 6907901 استانها فارس استانها فارس ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۳ حال هوای شیراز از آغاز مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی شیراز- در این ویدئو حال هوای شیراز قبل از آغاز مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی را مشاهده کنید. دریافت 30 MB کد مطلب 6907901 کپی شد مطالب مرتبط آغاز مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز معرفت حسینی شرط بهرهمندی از برکات زیارت اربعین است سیل عاشقان حسینی در راهپیمایی جاماندگان اربعین شیراز محدودیت های ترافیکی راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز اربعین حسینی؛ الگویی زنده از جامعه مطلوب اسلامی برگزاری پیادهروی جاماندگان اربعین کازرون با حضور ۶۰ هزار عاشق حسینی علوی: مواکب فارس تا بازگشت آخرین زائر اربعین فعال میمانند راهپیمایی اربعین حسینی، تداوم فرهنگ ایرانی-اسلامی در نسلهاست آیتالله دژکام: زیارت اربعین منشور سبک زندگی حسینی است قدردانی مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از خادمان و مردم اربعینی استان برچسبها راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی شیراز
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