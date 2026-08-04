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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۳

حال هوای شیراز از آغاز مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی

حال هوای شیراز از آغاز مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی

شیراز- در این ویدئو حال هوای شیراز قبل از آغاز مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6907901

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