محدودیت های ترافیکی راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ولی کریمی گفت: از ساعت ۷ صبح روز سه شنبه ۱۳ مرداد در محدوده چهار راه پارامونت و پل باغ صفا به سمت میدان امام حسین (ع)، بلوار کریم خان زند از دروازه سعدی تا میدان امام حسین (ع) و کلیه انشعابات آن، بلوار هجرت تقاطع فردوسی تا چهارراه شاهزاده قاسم، چهار راه مشیر به سمت چهار راه پیروزی و چهارراه مصدق به سمت چهار راه پیروزی محدودیت‌های ترافیکی اعمال خواهد شد.

سرپرست پلیس راهور فارس خاطرنشان کرد: محدودیت‌های ترافیکی تا پایان برگزاری مراسم روز اربعین ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود شهروندان ضمن همکاری و همراهی با ماموران پلیس راهور در زمان اعمال محدودیت از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.