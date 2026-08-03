  1. استانها
  2. فارس
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

محدودیت های ترافیکی راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز

محدودیت های ترافیکی راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شیراز

شیراز-سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس، محدودیت‌های ترافیکی مراسم جاماندگان اربعین حسینی در شهر شیراز را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ولی کریمی گفت: از ساعت ۷ صبح روز سه شنبه ۱۳ مرداد در محدوده چهار راه پارامونت و پل باغ صفا به سمت میدان امام حسین (ع)، بلوار کریم خان زند از دروازه سعدی تا میدان امام حسین (ع) و کلیه انشعابات آن، بلوار هجرت تقاطع فردوسی تا چهارراه شاهزاده قاسم، چهار راه مشیر به سمت چهار راه پیروزی و چهارراه مصدق به سمت چهار راه پیروزی محدودیت‌های ترافیکی اعمال خواهد شد.

سرپرست پلیس راهور فارس خاطرنشان کرد: محدودیت‌های ترافیکی تا پایان برگزاری مراسم روز اربعین ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود شهروندان ضمن همکاری و همراهی با ماموران پلیس راهور در زمان اعمال محدودیت از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

کد مطلب 6907727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها