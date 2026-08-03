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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۶

برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین کازرون با حضور ۶۰ هزار عاشق حسینی

برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین کازرون با حضور ۶۰ هزار عاشق حسینی

کازرون-فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کازرون گفت:پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی با حضور بیش از ۶۰ هزار نفر از مردم این شهرستان از دوراهی دریس تا حرم امامزاده سیدحسین(ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین حیاتی صبح دوشنبه در نشست خبری با اشاره به برنامه‌های اربعین حسینی در کازرون گفت: پیاده‌روی جاماندگان اربعین با محوریت شعار «باید برخاست» و در گرامیداشت یاد و خاطره مشت گره‌کرده رهبر شهید، روز اربعین حسینی از ساعت ۴ صبح آغاز می‌شود.

وی افزود: این حرکت معنوی از دوراهی دریس آغاز و تا حرم مطهر امامزاده سیدحسین(ع) کازرون ادامه خواهد داشت و مردم عزادار و عاشقان اهل‌بیت(ع) در این مسیر به عزاداری و سوگواری می‌پردازند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کازرون با بیان اینکه پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در این شهرستان از سال ۱۴۰۰ تاکنون به‌صورت مستمر برگزار شده است، گفت: امسال پنجمین سال برگزاری این آیین معنوی است و برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان، ۱۰۰ موکب پذیرایی، فرهنگی و خدماتی برپا خواهد شد.

سرهنگ حیاتی با اشاره به حضور پرشور مردم کازرون در این مراسم ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۰ هزار نفر از مردم این شهرستان در این پیاده‌روی معنوی حضور پیدا کنند و بار دیگر عشق و ارادت خود را به حضرت سیدالشهدا(ع) به نمایش بگذارند.

وی پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی را امتداد مسیر عاشورایی ملت ایران دانست و تصریح کرد: این آیین جلوه‌ای از انسجام، وحدت و اقتدار ملت غیور ایران و نمادی از گسترش فرهنگ نهضت عاشورا در سراسر جهان است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کازرون خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، نشان‌دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های امام حسین(ع)، ادامه راه شهدا و حمایت از جبهه مقاومت خواهد بود.

سرهنگ حیاتی در پایان از عموم مردم شهرستان کازرون دعوت کرد با حضور پرشور در این آیین معنوی، شکوه ارادت خود به سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6906946

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