به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین حیاتی صبح دوشنبه در نشست خبری با اشاره به برنامههای اربعین حسینی در کازرون گفت: پیادهروی جاماندگان اربعین با محوریت شعار «باید برخاست» و در گرامیداشت یاد و خاطره مشت گرهکرده رهبر شهید، روز اربعین حسینی از ساعت ۴ صبح آغاز میشود.
وی افزود: این حرکت معنوی از دوراهی دریس آغاز و تا حرم مطهر امامزاده سیدحسین(ع) کازرون ادامه خواهد داشت و مردم عزادار و عاشقان اهلبیت(ع) در این مسیر به عزاداری و سوگواری میپردازند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کازرون با بیان اینکه پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در این شهرستان از سال ۱۴۰۰ تاکنون بهصورت مستمر برگزار شده است، گفت: امسال پنجمین سال برگزاری این آیین معنوی است و برای خدمترسانی به شرکتکنندگان، ۱۰۰ موکب پذیرایی، فرهنگی و خدماتی برپا خواهد شد.
سرهنگ حیاتی با اشاره به حضور پرشور مردم کازرون در این مراسم ادامه داد: پیشبینی میشود بیش از ۶۰ هزار نفر از مردم این شهرستان در این پیادهروی معنوی حضور پیدا کنند و بار دیگر عشق و ارادت خود را به حضرت سیدالشهدا(ع) به نمایش بگذارند.
وی پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی را امتداد مسیر عاشورایی ملت ایران دانست و تصریح کرد: این آیین جلوهای از انسجام، وحدت و اقتدار ملت غیور ایران و نمادی از گسترش فرهنگ نهضت عاشورا در سراسر جهان است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کازرون خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، نشاندهنده پایبندی آنان به آرمانهای امام حسین(ع)، ادامه راه شهدا و حمایت از جبهه مقاومت خواهد بود.
سرهنگ حیاتی در پایان از عموم مردم شهرستان کازرون دعوت کرد با حضور پرشور در این آیین معنوی، شکوه ارادت خود به سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به نمایش بگذارند.
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