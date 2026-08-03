به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا حدائق، شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت اربعین حسینی که در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) برگزار شد، با تسلیت اربعین سیدالشهدا(ع)، گفت: برای شناخت شخصیتهای بزرگ باید به سخن مربیان و معلمان آنان رجوع کرد و درباره امام حسین(ع)، بالاترین معرف و توصیفکننده، رسول گرامی اسلام(ص) است.
وی با اشاره به فرازی از خطبه امام حسین(ع) در روز عاشورا افزود: سیدالشهدا(ع) هویت و شخصیت خود را در بندگی خدا، پیروی از رسول خدا(ص)، همراهی با مؤمنان، دامان پاک مادر و تربیت امیرالمؤمنین علی(ع) معرفی میکند و همین ویژگیها، شناسنامه حقیقی آن حضرت است.
عظمت امام حسین(ع) در آسمانها بیش از زمین است
رئیس حوزه علمیه منصوریه شیراز با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) گفت: رسول خدا(ص) سوگند یاد میکند که جایگاه امام حسین(ع) در آسمانها از جایگاه ایشان در میان اهل زمین بزرگتر است و در سمت راست عرش الهی، هفت ویژگی برای آن حضرت ثبت شده است.
حدائق ادامه داد: نخستین ویژگی، «مصباحالهدی» بودن امام حسین(ع) است؛ یعنی آن حضرت چراغ هدایت بشر است و همانگونه که نور، آرامش، رشد، نظم و وحدت میآفریند، مکتب حسینی نیز انسان را از ظلمت جهل و گمراهی نجات میدهد.
وی با بیان اینکه همه اهلبیت(ع) کشتی نجات هستند، افزود: طبق فرمایش امام صادق(ع)، کشتی نجات امام حسین(ع) از دیگر ائمه(ع) گستردهتر است و به همین دلیل میلیونها انسان در طول تاریخ به این کشتی پناه آوردهاند.
دنیا دریای عمیقی است؛ تنها ایمان انسان را نجات میدهد
مدیر بنیاد مهدی موعود(عج) استان فارس با اشاره به سفارشهای لقمان حکیم گفت: دنیا دریایی عمیق است که بسیاری در گرداب ثروت، قدرت، شهوت و هوای نفس در آن غرق میشوند و تنها کشتی ایمان، بادبان توکل و زاد و توشه تقوا، انسان را به ساحل نجات میرساند.
وی افزود: تعبیر «سفینهالنجاة» درباره امام حسین(ع) نیز از همین حقیقت سرچشمه میگیرد؛ زیرا هر کس در پناه مکتب حسینی قرار گیرد، از سقوط در گرداب دنیا نجات خواهد یافت.
جنگ روایتها در عاشورا حقیقت را وارونه کرد
حدائق با بیان اینکه امام حسین(ع) «امامِ غیر وهن» و اسوه استقامت و عزت است، گفت: همه آزادگان تاریخ، مقاومت را از مکتب عاشورا آموختهاند و سیدالشهدا(ع) در راه خدا از جان، فرزند، آبرو و همه داشتههای خود گذشت، اما هرگز از حق کوتاه نیامد.
وی با هشدار نسبت به جنگ رسانهای دشمن افزود: بنیامیه با تبلیغات گسترده، چنان افکار عمومی را منحرف کرده بودند که عدهای با تصور تقرب به خدا، در قتل فرزند پیامبر(ص) شرکت کردند و این تجربه تاریخی نشان میدهد امروز نیز نباید از تبلیغات و جنگ روایتهای دشمن غافل شد.
شناخت امام حسین(ع) تنها با زیارت ظاهری محقق نمیشود
رئیس حوزه علمیه منصوریه شیراز با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره زیارت سیدالشهدا(ع) گفت: زیارت حقیقی زمانی محقق میشود که انسان «عارفاً بحقه» به زیارت امام حسین(ع) برود؛ یعنی اخلاق، رفتار، نماز، گذشت و سبک زندگی خود را به مکتب حسینی نزدیک کند.
وی افزود: اگر کسی با چنین معرفتی به زیارت سیدالشهدا(ع) مشرف شود، خداوند پاداش هزار حج و هزار عمره مقبول برای او ثبت میکند و او را مشمول مغفرت الهی قرار میدهد.
محبت به امام حسین(ع) انسان را در قیامت با آن حضرت محشور میکند
حدائق در پایان با اشاره به سخن جابر بن عبدالله انصاری در نخستین زیارت اربعین گفت: جابر با استناد به فرمایش پیامبر اکرم(ص) اعلام کرد هر کس قومی را دوست بدارد، با آنان محشور میشود و هر کس عمل آنان را دوست داشته باشد، در پاداش آن شریک خواهد بود.
وی تأکید کرد: بنابراین، حتی کسانی که توفیق حضور در کربلا را ندارند، اگر محبت و معرفت حقیقی نسبت به سیدالشهدا(ع) داشته باشند، در ثواب و مسیر حسینی سهیم خواهند بود.
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