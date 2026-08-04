اربعین حسینی؛ الگویی زنده از جامعه مطلوب اسلامی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: سال با فرارسیدن اربعین حسینی، میلیونها انسان از ملیتها، زبانها، مذاهب و طبقات اجتماعی گوناگون، بیآنکه دعوتنامهای رسمی در کار باشد یا سازمانی بینالمللی آنان را گرد هم آورده باشد، راهی مسیری میشوند که مقصدش تنها یک حرم نیست؛ مقصد، تجربهای مشترک از همدلی، ایثار و زیست مؤمنانه است.
در این مسیر، معادلات رایج زندگی رنگ میبازد؛ میزبان، میهمان را نمیشناسد اما همه داشته خود را بیچشمداشت تقدیم او میکند، ثروتمند و فقیر در یک سفره مینشینند، ملیتها و زبانها مرز میان دلها نمیشود و خدمت، نه بر پایه قرارداد و منفعت، بلکه بر مدار محبت و ایمان شکل میگیرد.
بسیاری اربعین را بزرگترین اجتماع انسانی جهان میدانند، اما شاید توصیف آن به یک «اجتماع میلیونی» نتواند حقیقت این پدیده را آشکار کند.
اربعین در واقع، صحنه تمرین سبک دیگری از زندگی است؛ الگویی که در آن کرامت انسان بر سود شخصی، تعاون بر رقابت، بخشش بر مالکیت و برادری بر مرزبندیهای قومی و نژادی غلبه مییابد.
گویی برای چند روز، جامعهای شکل میگیرد که ارزشهای آن نه از قواعد اقتصاد و سیاست، بلکه از مکتب عاشورا الهام گرفته است.
این ویژگی، اربعین را از یک آیین صرفاً عبادی فراتر میبرد و آن را به پدیدهای تمدنی تبدیل میکند؛ پدیدهای که این پرسش را پیش روی اندیشمندان دینی و اجتماعی قرار میدهد که آیا راهپیمایی اربعین تنها یادبود یک واقعه تاریخی است یا میتوان آن را نمونهای عینی از جامعه آرمانی اسلام دانست؟ جامعهای که در آن انسانها، فارغ از تعلقات مادی، بر محور ایمان، خدمت، مسئولیت و محبت گرد هم میآیند و برای چند روز، آنچه را آرمان دین در زندگی اجتماعی ترسیم کرده است، به نمایش میگذارند.
اربعین؛ تمرین جامعه آرمانی در مسیر تحقق تمدن اسلامی
حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد اجتماعی و تمدنی راهپیمایی اربعین حسینی گفت: هر تمدنی پیش از آنکه در معماری شهرها، فناوری یا قدرت سیاسی شناخته شود، در نوع روابط میان انسانها شناخته میشود و اربعین از معدود پدیدههایی است که این روابط را در مقیاسی بیسابقه بازآفرینی میکند.
وی افزود: اجتماع عظیم اربعین صرفاً نمایش حضور جمعیت نیست، بلکه نمایش امکان شکلگیری نظمی اجتماعی بر پایه ایمان و ارزشهای الهی است؛ نظمی که در آن انسانها با انگیزه خدمت، محبت و همدلی در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
اربعین؛ تغییر منطق روابط انسانی
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه بسیاری از روابط انسانی در جهان امروز بر پایه رقابت، سود و منفعت شکل گرفته است، گفت: در اربعین منطق دیگری بر جامعه حاکم میشود؛ انسانها نه برای تصاحب، بلکه برای بخشیدن گرد هم میآیند، نه برای دیده شدن، بلکه برای خدمت کردن و نه برای برتری یافتن، بلکه برای یاری رساندن به دیگری.
حجت الاسلام ولدان ادامه داد: این تغییر در ارزشها، یکی از مهمترین پیامهای اربعین برای دنیای معاصر است؛ چرا که نشان میدهد میتوان روابط اجتماعی را بر محور کرامت انسانی و محبت بنا کرد.
وی با تأکید بر اینکه جامعه مطلوب پیش از آنکه به ابزارهای پیچیده مدیریتی نیاز داشته باشد، به فرهنگ مشترک نیازمند است، بیان کرد: هنگامی که ارزشهای الهی در جان مردم نهادینه شود، همکاری، مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی از دل ایمان شکل میگیرد و این همان زیرساختی است که هر جامعه آرمانی برای ماندگاری به آن نیاز دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس خاطرنشان کرد: راز ماندگاری اربعین نیز در همین نکته نهفته است که میلیونها انسان بدون وجود یک مدیریت متمرکز، حول یک حقیقت مشترک به نظمی شگفتانگیز دست پیدا میکنند.
اربعین؛ ظرفیت مردمی برای حل مسائل اجتماعی
حجت الاسلام ولدان با اشاره به نقش مردم در برگزاری باشکوه مراسم اربعین گفت: این حرکت عظیم، ظرفیت بیبدیل مردم در اداره امور اجتماعی را آشکار میکند و نشان میدهد هرگاه ایمان و ارزشهای مشترک محور کنش جمعی قرار گیرد، جامعه میتواند بسیاری از مسائل خود را با تکیه بر مشارکت عمومی حل کند.
وی افزود: اربعین همچنین حافظه تاریخی امت اسلامی را زنده نگه میدارد؛ چراکه جامعهای که گذشته خود را فراموش کند، توان ساختن آینده را نیز از دست خواهد داد.
اربعین؛ تجدید عهد با مکتب عاشورا
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: راهپیمایی اربعین تنها یادآوری یک واقعه تاریخی نیست، بلکه تجدید عهد با مکتبی است که عزت، عدالت و آزادگی را بنیان حیات اجتماعی میداند و اجازه نمیدهد پیام عاشورا به خاطرهای در کتابهای تاریخ محدود شود.
حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه اربعین فرصتی راهبردی برای جامعهسازی است، گفت: اگر فرهنگ اربعین در خانوادهها، محلهها، مساجد، هیئتها و مجموعههای مردمی استمرار پیدا کند، میتوان شاهد تقویت اعتماد عمومی، افزایش مسئولیت اجتماعی و شکلگیری هویتی مشترک در جامعه بود.
وی در پایان تصریح کرد: جامعه آرمانی حاصل تربیت نسلی است که زیستن بر مدار حقیقت را آموخته باشد و اربعین هر سال چنین تمرینی را پیش چشم جهانیان به تصویر میکشد.
اربعین؛ از یک اجتماع میلیونی تا پدیدهای تمدنساز
حجتالاسلام والمسلمین احسان قاسمی معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه تمدنی اربعین حسینی گفت: اگر انقلاب اسلامی را آغاز یک حرکت تاریخی برای احیای هویت اسلامی بدانیم، اربعین یکی از مهمترین عرصههایی است که این هویت را در مقیاس امت اسلامی و حتی فراتر از آن به نمایش میگذارد.
وی افزود: در اربعین میلیونها انسان از ملیتها، زبانها، فرهنگها و سلایق مختلف، بدون هیچ اجبار سیاسی یا منفعت مادی، حول محور محبت سیدالشهدا(ع) گرد هم میآیند و نمونهای عینی از جامعهای مبتنی بر ایمان، اخوت، ایثار، خدمت و مسئولیتپذیری را به نمایش میگذارند.
اربعین؛ تولیدکننده سرمایه اجتماعی
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه یکی از مهمترین دستاوردهای اربعین، تولید و تقویت سرمایه اجتماعی است، گفت: اعتماد، همدلی، مشارکت، روحیه خدمت و احساس تعلق به یک آرمان مشترک، سرمایههایی هستند که هیچ جامعهای بدون آنها به پیشرفت و اقتدار دست نخواهد یافت.
قاسمی ادامه داد: موکبها، خادمان و میلیونها زائر در مسیر اربعین نشان میدهند که جامعه مؤمنانه چگونه میتواند با تکیه بر ظرفیت مردم، یکی از بزرگترین شبکههای خدمترسانی جهان را شکل دهد.
اربعین؛ مدرسه تربیت انسان تمدنساز
وی با تأکید بر اینکه تمدن نوین اسلامی تنها با تولید علم و توسعه فناوری محقق نمیشود، بیان کرد: پیش از هر چیز به انسانهایی نیاز داریم که اهل ایمان، مسئولیت، ایثار، جهاد، خدمت و کنشگری اجتماعی باشند و اربعین چنین انسانی را تربیت میکند.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی فارس خاطرنشان کرد: اربعین انسان را از یک زائر صرف، به یک مبلغ، خادم و کنشگر فرهنگی تبدیل میکند و ظرفیت بزرگی برای تربیت نیروهای مؤثر اجتماعی و فرهنگی به وجود میآورد.
جاماندگان اربعین؛ فرصتی برای گسترش فرهنگ حسینی
قاسمی با اشاره به اهمیت مراسم جاماندگان اربعین گفت: این مراسم صرفاً جایگزینی برای افرادی نیست که امکان حضور در کربلای معلی را ندارند، بلکه فرصتی برای گسترش فرهنگ حسینی در شهرها و محلههاست.
وی افزود: اگر بتوانیم ظرفیت جاماندگان اربعین را به بستری برای خدمت اجتماعی، جهاد تبیین، همدلی، فعالیتهای فرهنگی و شبکهسازی مردمی تبدیل کنیم، این حرکت نیز بخشی از همان مسیر تمدنی اربعین خواهد بود.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه دشمنان تلاش میکنند سرمایه اجتماعی ملتها را تضعیف کنند، اظهار کرد: اربعین دقیقاً در نقطه مقابل این جریان قرار دارد؛ زیرا امید میآفریند، هویت میسازد، مردم را به میدان میآورد و فرهنگ مقاومت و عزت را بازتولید میکند.
قاسمی تصریح کرد: این ظرفیت بزرگ نیازمند نگاه راهبردی است و نباید اربعین را صرفاً به یک برنامه مناسبتی محدود کرد، بلکه باید از آن برای تربیت نیروهای فرهنگی، تقویت جهاد تبیین، شبکهسازی فعالان مردمی، تولید محتوای اثرگذار و استمرار فعالیتهای اجتماعی در طول سال بهره گرفت.
اربعین؛ الگویی برای مردمیسازی فعالیتهای فرهنگی
وی با اشاره به رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی در مردمیسازی تبلیغ دین گفت: اربعین یکی از روشنترین جلوههای این رویکرد است و میتواند الگویی برای اداره مردمی بسیاری از عرصههای فرهنگی کشور باشد.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: در استان فارس تلاش خواهیم کرد مراسم اربعین و جاماندگان اربعین علاوه بر ایجاد شور و شعور حسینی، به بستری برای تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام محلات، مشارکت نسل جوان، جهاد تبیین و تربیت کنشگران فرهنگی تبدیل شود.
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی از دل حرکتهای مردمی، ایمانی و تمدنساز همچون اربعین عبور میکند.
نظر شما