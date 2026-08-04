فراخوان ساخت مودم نوری با تراشه بومی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این فراخوان با هدف توسعه توانمندی‌های داخلی در صنعت مخابرات و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی، با تمرکز بر شناسایی و انتخاب شرکت‌ها و مجموعه‌های توانمند در حوزه تولید مودم نوری منتشر شده است.

اولویت اصلی این طرح، توانمندسازی برای تولید مودم‌های نوری پیشرفته با تمرکز بر بومی‌سازی اجزای حیاتی، به‌ویژه تراشه مرکزی (SoC) و سامانه‌های نرم‌افزاری است.

تکنولوژی و استانداردهای مورد انتظار هدف این فراخوان، دستیابی به توان طراحی و تولید مودم‌های نوری مطابق با استانداردهای جهانی با اولویت استفاده از تراشه مرکزی طراحی‌شده در نسل فناوری 40nm Mixed Signal است.

با توجه به بهره‌گیری زیرساخت‌های مخابراتی کشور از فناوری GPON (Gigabit-Ethernet Passive Optical Network)، مودم‌های تولیدی باید به‌طور کامل با این نسل سازگار باشند. الزامات فنی این فراخوان شامل پاس کردن استانداردهای زیر است:

استاندارد IEEE 802.1 (مدیریت کیفیت خدمات و VLAN)

استانداردهای ITU-T G.984 و ITU-T G.988 (شبکه‌های نوری پسیو)

استانداردهای TR-069، TR-156، TR-247 و IETF RFC (مدیریت و پیکربندی دستگاه)

طبق مشخصات فنی، نرخ دریافت داده (Downstream) باید ۲.۴ گیگابیت بر ثانیه (روی طول موج ۱۴۹۰ نانومتر) و نرخ ارسال داده (Upstream) از طریق پروتکل TDMA برابر با ۱.۲ گیگابیت بر ثانیه (روی طول موج ۱۳۱۰ نانومتر) باشد.

بازار هدف و ذینفعان این اقدام در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای عملیاتی اپراتورهای بزرگ کشور از جمله شرکت ملی مخابرات ایران، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و سایر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت فیبر نوری انجام می‌شود.

متقاضیان می‌توانند جهت ثبت‌نام و شرکت در فراخوان تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ طرح‌های پیشنهادی خود را باید

از طریق پست الکترونیکی info@ncdc.ir ارسال نمایند.

همچنین در صورت داشتن هرگونه ابهام یا سؤال در خصوص فرآیند ارسال طرح، شرایط و محتوای علمی، از طریق شماره تلفن‌های ۰۲۱۸۸۲۱۵۸۷۸ و یا ۰۹۳۷۶۳۴۵۳۵۹ تماس حاصل نمایند.