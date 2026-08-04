عرضه محصولات بهمن دیزل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهمندیزل در جدیدترین برنامه فروش خود، عرضه نقدی 8 محصول تجاری این شرکت را ویژه مشتریان آغاز کرده است.
بر اساس جدیدترین بخشنامه فروش بهمن دیزل، فرآیند ثبتنام این طرح از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 14 مرداد 1405 از طریق سامانه رسمی فروش به نشانی Sale.Bahman.ir آغاز میشود و تا ساعت 16 روز چهارشنبه 28 مرداد 1405 ادامه خواهد داشت.
در این مرحله از عرضه، سبد متنوعی از محصولات تجاری بهمن دیزل شامل کامیونتهای فورس، کامیونهای امپاور و کشنده بایک در دسترس متقاضیان قرار گرفته است. این طرح با هدف پاسخگویی به نیاز بازار حملو نقل و تسهیل دسترسی مشتریان نهایی به محصولات تجاری شرکت اجرا میشود و تخصیص خودروها نیز بر اساس ظرفیت عرضه انجام خواهد شد.
مطابق شرایط اعلامشده، اغلب محصولات این طرح با موعد تحویل 31 شهریور 1405 عرضه شدهاند و تنها کامیونت فورس 3.8 تن مجهز به کاربری کمپرسی با موعد تحویل 31 مهر 1405 به مشتریان تحویل داده خواهد شد. همچنین در این طرح، سود انصراف سالانه 17.5 درصد و جریمه تأخیر ماهانه 2.5 درصد برای تعهدات فروش در نظر گرفته شده است.
بر اساس این بخشنامه، قیمت محصولات عرضه شده به شرح زیر است:
در این طرح فروش، رنگ تمامی محصولات سفید اعلام شده و متقاضیان باید پس از انتخاب خودرو، نسبت به تکمیل مراحل ثبتنام، پرداخت وجه، انتخاب عاملیت و بارگذاری اطلاعات و مدارک مورد نیاز در سامانه اقدام کنند.
شرکت بهمن دیزل همچنین تأکید کرده است که صحت اطلاعات واردشده در زمان ثبتنام بر عهده متقاضی بوده و ادامه فرآیند نهاییسازی خرید، منوط به احراز اطلاعات و تکمیل مدارک خواهد بود.
متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام در این طرح، در بازه زمانی اعلامشده به سامانه رسمی فروش شرکت بهمن مراجعه کنند.
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