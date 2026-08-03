به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مؤسسه اچافای ریسرچ، وزیر خزانهداری آمریکا بر این باور است که قیمت نفت تنها با از بین بردن پدیده «وارونگی» منحنی قیمت کاهش مییابد؛ وضعیتی که در آن قیمت نقدی از قیمتهای آتی فراتر میرود و نشاندهنده کمبود عرضه برای تحویل فوری است.
این گزارش تأکید میکند که برای رفع این وارونگی، وجود عرضه فوری بیشتر الزامی است، چرا که در غیر این صورت منحنی قیمت همچنان صعودی باقی میماند. بر اساس سناریوی بررسیشده، اگر آمریکا آزادسازی یکجانبه از ذخایر استراتژیک نفت خود را با حداقل ۷۰ میلیون بشکه دیگر آغاز کند، مجموع آزادسازیها به ۲۰۰ میلیون بشکه خواهد رسید.
با این حال، کارشناسان این مؤسسه معتقدند که نرخ آزادسازی ۰.۵ تا ۰.۶ میلیون بشکه در روز برای شکستن وارونگی کافی نیست، زیرا بازار همچنان احساس میکند عرضه فوری برای خنثیسازی فشار قیمتها کافی نیست.
از سوی دیگر، با ورود بشکههای نفتی محاصرهشده خاورمیانه به بازار پس از تفاهم ایران و آمریکا، دیگر منبع عرضه فوری برای تخلیه یکباره در بازار وجود ندارد. در نتیجه، چالش اصلی در شرایط کنونی تنها حجم ذخایر نیست، بلکه «سرعت و شدت ورود» این ذخایر به بازار است؛ چرا که سرعت پایین ورود نفت به چرخه توزیع، مانع از آرام شدن بازار و کاهش فشارهای قیمتی خواهد شد.
نظر شما