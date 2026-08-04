ماندگاری نهضت حسینی در اجتماع میلیونی اربعین تجلی یافته است

حجت‌الاسلام حسن دهشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری گردهمایی‌های مردمی در اربعین حسینی، تجدید میثاق با آرمان‌های نهضت عاشورا و تأکید بر استمرار راه امام حسین (ع) است و حضور مردم در این اجتماعات، نشان‌دهنده پایداری آنان بر ارزش‌های دینی و انقلابی است.

وی افزود: همان‌گونه که از عاشورا تا اربعین، حقیقت قیام سیدالشهدا (ع) برای مردم آشکار شد و اهداف آن حضرت در احیای مکتب اسلام ناب، فرهنگ علوی و سیره فاطمی تبیین شد، امروز نیز ملت ایران پس از گذشت بیش از ۱۵۰ شب از گردهمایی‌های خود، بر حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و ادامه این مسیر تأکید دارند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی به برکت رهبری امام خمینی (ره) شکل گرفت و این پرچم امروز با هدایت رهبر معظم انقلاب همچنان برافراشته است و ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و اربعین، در برابر فشارها و دشمنی‌ها ایستادگی خواهد کرد.

حجت‌الاسلام دهشیری تصریح کرد: ملت ایران وعده‌های الهی را حق می‌داند و بر این باور است که طبق آیات قرآن کریم، حق ماندگار و باطل نابودشدنی است؛ از همین رو، هیچ‌یک از تهدیدها و فشارهای دشمنان، آنان را از ادامه این مسیر بازنخواهد داشت.

وی بیان کرد: مکتب امیرالمؤمنین (ع) و نهضت سیدالشهدا (ع) الگویی جاودان برای آزادگان جهان است و هرچند دشمنان در ظاهر گمان پیروزی داشتند، اما حقیقت تاریخ نشان داد که پیروز واقعی، جبهه حق بوده است.

وی با اشاره به حضور میلیونی زائران در اربعین حسینی، این اجتماع عظیم را نشانه ماندگاری نهضت عاشورا دانست و گفت: گسترش فرهنگ خدمت به زائران در کشورهای مختلف، از جمله برپایی موکب‌ها توسط شیعیان در نقاط مختلف جهان، نشان می‌دهد پیام امام حسین (ع) مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و هر سال پررنگ‌تر از گذشته جلوه‌گر می‌شود.

امام‌جمعه اردستان با استناد به فرازی از زیارت اربعین، فلسفه قیام سیدالشهدا (ع) را زدودن جهالت و گمراهی از جامعه بشری عنوان کرد و یادآور شد: امام حسین (ع) با نثار جان خود و یارانش، مسیر هدایت را برای انسان‌ها روشن ساخت تا مردم از سرگردانی و انحراف رهایی یابند.

وی ادامه داد: هر جامعه‌ای که از فرهنگ عاشورا فاصله بگیرد، در معرض ترس، تردید و وابستگی به قدرت‌های مادی قرار خواهد گرفت، اما ملت‌هایی که به خدا توکل کنند، از هیچ قدرتی هراس نخواهند داشت و عزت خود را حفظ می‌کنند.

حجت‌الاسلام دهشیری با اشاره به استمرار اجتماعات مردمی، حضور پرشور مردم را نشانه ایمان، بصیرت و وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: هرچه دشمنان برای ایجاد یأس و تفرقه تلاش کنند، ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا، استوارتر از گذشته در میدان خواهد ماند.

وی بیان کرد: ملت ایران خود را متصل به مکتب اهل‌بیت (ع) می‌داند و با تکیه بر ایمان و وحدت، مسیر مقاومت را ادامه خواهد داد تا وعده الهی مبنی بر پیروزی جبهه حق محقق شود.