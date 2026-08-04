به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اربعین حسینی و در حالی که خیل عظیمی از عاشقان اهل‌بیت (ع) در مسیر نجف تا کربلا حضور دارند، دل‌دادگان حسینی در شهرستان فریدن با برگزاری آیین پیاده‌روی «جاماندگان اربعین» ارادت خود را به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) ابراز کردند.

این مراسم معنوی با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان محلی، از مبدأ بقعه متبرکه شیخ سلیمان دارانی آغاز شد و عزاداران مسیر پیش‌بینی شده تا آستان مقدس امام‌زادگان ابراهیم و محمد (ع) در شهر دامنه را با پای پیاده پیمودند.

برپایی مواکب فرهنگی و پذیرایی توسط گروه‌های مردمی و جهادی در طول مسیر، حال و هوای خاصی به این پیاده‌روی بخشیده و جلوه‌هایی از ایثار و وحدت را در میان شهروندان فریدنی به تصویر کشید. این اجتماع بزرگ با هدف زنده نگاه داشتن آرمان‌های عاشورایی و هم‌نوایی با زائران کربلای معلی در شهرستان فریدن برگزار شد.