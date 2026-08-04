بسیج ۱۴۰ تیم امدادی برای تأمین امنیت «جاماندگان اربعین» در اصفهان

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌منظور برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی، ۱۴۰ تیم عملیاتی، امدادی و پشتیبانی در سراسر استان اصفهان مستقر شده‌اند تا با ارائه خدمات ویژه، ایمنی و سلامت زائران را تضمین کنند.

وی با بیان اینکه تمرکز اصلی این خدمات در مسیرهای منتهی به گلستان شهدای اصفهان است، افزود: در کلان‌شهر اصفهان به‌تنهایی ۵۴ تیم آتش‌نشانی، امدادی و خدمات‌رسان مسئولیت تأمین زیرساخت‌ها و پوشش امدادی مسیرهای پیاده‌روی را بر عهده دارند؛ این تیم‌ها به‌طور مشخص در مسیرهای اصلی از میدان احمدآباد به میدان آزادی تا گلستان شهدا و سایر نقاط تعیین‌شده مستقر هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به جزئیات خدمات ارائه‌شده تصریح کرد: استقرار تانکرهای ثابت و سیار آبرسان، پایش ایمنی حریق و بررسی وضعیت اتصالات شبکه برق خیمه‌ها و موکب‌های مردمی، استقرار دیزل‌ژنراتورها جهت تأمین برق پایدار، و حضور شبانه‌روزی تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی، اورژانس و جمعیت هلال‌احمر از جمله اقدامات اساسی برای رفاه حال شهروندان است.

شیشه‌فروش همچنین خاطرنشان کرد: عوامل اورژانس با استقرار در مسیرهای پرتردد، آماده ارائه خدمات فوریتی پزشکی به‌ویژه برای رسیدگی به موارد احتمالی گرمازدگی هستند. همچنین در حوزه ترافیک، با همکاری عوامل پلیس راهور، محدودیت‌های ترافیکی ویژه‌ای در طول مسیر اعمال شده است تا پیاده‌روی زائران در فضایی امن و بدون دغدغه صورت گیرد.