وزیر صمت خواستار پیگیری مشکلات کانتینرهای ایرانی در بندر کراچی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک در دیدار دوجانبه با جام کمالخان، وزیر بازرگانی پاکستان، خواستار پیگیری موضوع صدور مجوزهای انتقال و حمل دریایی، بخشودگی هزینههای انبارداری و رفع مشکلات تشریفاتی و اداری ترخیص و انتقال محمولهها شد.
وی دراینباره گفت: رفع این مشکلات، مسیر ترانزیت از بنادر پاکستان را هموار کرده و جایگاه بنادر کراچی، قاسم و گوادر را در تجارت منطقهای تقویت خواهد کرد.
اتابک با اشاره به ضرورت توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور اضافه کرد: ایران و پاکستان برای تقویت اقتصاد ملی خود نیازمند گسترش مناسبات دوجانبه هستند و همسایگی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای متنوع دو کشور، توسعه این روابط را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است.
وی ضمن استقبال از ابتکارهای دولت پاکستان برای تسهیل تجارت با ایران، اقدامات اخیر این کشور از جمله صدور بخشنامههای ترانزیتی، فراهمکردن امکان حملونقل کالاهای اساسی از مسیرهای هوایی و معافیت برخی اقلام صادراتی از امور مالی و بانکی را مثبت ارزیابی کرد و خواستار اجرای سریع این بخشنامهها و افزایش دامنه شمول آنها شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر تسری این تسهیلات به تمامی مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی تاکید کرد و گفت: در صورت رفع موانع موجود، انعقاد قرارداد تجارت آزاد، ایجاد ارتباطات مستقیم مالی و بانکی و کاهش مقررات دستوپاگیر و بوروکراسی اداری، دستیابی به سطح تجارت 10 میلیارد دلاری میان دو کشور در بازه زمانی یکساله امکانپذیر خواهد بود.
اتابک اجرای دستورالعمل ترانزیت کالا از بنادر پاکستان به ایران را اقدامی مهم در ارتقای جایگاه ترانزیتی پاکستان در منطقه و رونق تجارت منطقهای دانست و بر ضرورت تسریع و تسهیل اجرای آن تاکید کرد.
وی افزود: تنوعبخشی به مسیرهای ترانزیتی، شامل مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی، اهمیت ویژهای دارد. با توجه به شرایط منطقهای و برنامه جمهوری اسلامی ایران برای جایگزینی مسیر پاکستان با امارات، اجرای سریع این دستورالعمل میتواند نقش موثری در توسعه تجارت دوجانبه و منطقهای ایفا کند.
اتابک با اشاره به نقش مسیرهای زمینی در تجارت ایران و پاکستان، گفت: زمان توقف ناوگان تجاری و انجام تشریفات گمرکی و مرزی بیش از حد معمول است . همچنین کاهش شدید تردد در پایانه مرزی میرجاوه-تفتان طی روزهای اخیر باید بهصورت فوری بررسی و برطرف شود.
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