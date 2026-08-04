به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید محمد اتابک در نشست افتتاحیه دهمین کمیته مشترک تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، ضمن قدردانی از دولت و مردم پاکستان برای مواضع دوستانه و همراهی‌های انجام‌شده در تحولات اخیر، اظهار کرد: سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران، توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها با کشورهای همسایه، مسلمان و همسو به‌ویژه کشور دوست و برادر پاکستان است که تعاملات سیاسی و اقتصادی میان دو کشور نشان‌دهنده وجود اراده‌ای قوی برای گسترش مناسبات دوجانبه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان در سال‌های اخیر روندی رو به رشد داشته است، تاکید کرد: حجم تجارت سالانه دو کشور در سال‌های اخیر به حدود 3 میلیارد دلار رسیده و هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان ایران و پاکستان، نشان‌دهنده ظرفیت واقعی و گسترده مناسبات اقتصادی دو کشور است؛ ظرفیتی که با اجرای موافقتنامه تجارت آزاد می‌تواند بیش از پیش فعال شود.

وی پاکستان را شریکی پایدار و راهبردی برای ایران دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند است بخشی از کالاهایی را که پیش از این از کشورهای دیگر تأمین می‌کرد، از طریق ظرفیت‌های پاکستان تأمین کند؛ به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی و مواد غذایی مانند برنج و گوشت و سایر اقلامی که این کشور توانایی تأمین آن را دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به علاقه‌مندی فعالان اقتصادی ایران برای حضور بیشتر در بازار پاکستان، گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران از توسعه تعاملات تجاری با پاکستان حمایت می‌کند، اما برای دستیابی به تجارت روان‌تر، باید برخی چالش‌ها در حوزه حمل‌ونقل، زیرساخت‌های مرزی، امور گمرکی، قرنطینه، مسائل تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برطرف شود.

اتابک بر اهمیت استفاده از ظرفیت بنادر کراچی و گوادر پاکستان تأکید کرد و گفت: این بنادر می‌توانند به عنوان مسیرهای مکمل برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مورد استفاده قرار گیرند و فرصتی مناسب برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای فراهم کنند.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی ایران و پاکستان در کریدورهای بین‌المللی شرق و غرب افزود: توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی میان دو کشور می‌تواند زمینه اتصال بازارهای اروپا و آسیا را فراهم کرده و مزیت رقابتی ایران و پاکستان را در منطقه افزایش دهد.

اتابک با تأکید بر ضرورت تسریع در روند مذاکرات تجارت آزاد میان دو کشور اظهار کرد: اجرایی شدن این موافقتنامه و همچنین فعال‌سازی تجارت تهاتری، می‌تواند اقتصادهای ایران و پاکستان را بیش از گذشته به یکدیگر پیوند داده و موجب رونق مبادلات اقتصادی شود.

وی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی دو کشور در توسعه روابط تجاری گفت: دهمین نشست کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان بستری برای تقویت ارتباط میان دولت‌ها و بخش خصوصی است و انتظار می‌رود دستاوردهای ملموسی برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی تهران و اسلام‌آباد به همراه داشته باشد.

مصمم به نهایی سازی توافق تجارت آزاد با ایران هستیم

در ادامه این نشست، جام‌ کمال خان، وزیر بازرگانی پاکستان و رئیس هیئت این کشور در جلسه کمیته مشترک تجاری با جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر گام‌های هماهنگ دو کشور در مانع‌زدایی در مسیر تجارت، زیرساخت‌های مرزی و گمرکات، گفت: ما مصمم به نهایی‌سازی توافق تجارت آزاد بین ایران و پاکستان هستیم.