به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدی علوی گفت: درجلسه آتی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، امیر قلعه نویی برای ارائه برنامه های مربوط به جام ملت های آسیا حضور پیدا خواهد کرد. اطمنیان داریم با برنامه ریزی صورت گرفته و تجربه های به دست امده از جام جهانی و شرایطی خاصی که برای این جام پشت سر گذاشتیم، تیم ملی بتواند بهترین نتیجه مد نظر مردم را در جام ملت های آسیا بگیرد.

وی در مورد زمان برگزاری نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: زمان برگزاری جلسه برای این هفته قطعی نبود اما فکر می کنم با تعیین تکلیف حضور همه اعضا، جلسه هفته آینده برگزار می شود تا برنامه ها به سرعت برای حضور مقتدارنه در جام ملت ها به انجام برسد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال همچنین در مورد تیم فوتبال جوانان و همکاری نکردن باشگاه ها با این تیم گفت: تیم خوبی از نظر نیروی انسانی و با حضور کادر فنی شایسته و جوان در حال کار است، از بسیاری باشگاه های همراه و همکار نهایت تشکر را دارم، می دانم باشگاه ها روی بازیکنان شان حساب کرده اند اما این بازی ها برای فوتبال مهم است. امیدوارم باشگاه های موردنظر در مدت زمان کم باقی مانده به اردوی جوانان اضافه شوند تا هماهنگی خوبی ایجاد شود و برای مسابقات همه بازیکنان حضور داشته باشند.