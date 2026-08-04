امیری: اربعین امسال با تعاملات ایران و عراق متفاوت رقم خورد

یونس امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند برگزاری مراسم اربعین حسینی امسال و اقدامات انجامشده در حوزه تعاملات با طرف عراقی، اظهار کرد: به لطف خدا اربعین امسال متفاوت از سالهای گذشته رقم خورد و در حوزه مأموریتی که در زمینه ارتباط با عراق بر عهده داریم، طی ماههای اخیر تعاملات خوبی با مسئولان این کشور شکل گرفت.
وی افزود: طی دو تا سه ماه گذشته سفرهایی به عراق انجام شد و دیدارهایی با مسئولان حکومتی، روسای عشایر، طوایف و فعالان حوزه اربعین داشتیم که این ارتباطات زمینهساز هماهنگیهای بهتر برای خدمترسانی به زائران شد.
دستیار استاندار کرمانشاه در امور عراق ادامه داد: در فاصله زمانی میان عاشورا تا اربعین نیز با حضور استاندار کرمانشاه، سفر و نشستهایی با مسئولان استان دیالی عراق، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و سفیر کشورمان در بغداد انجام شد و هماهنگیهای لازم برای تسهیل امور زائران صورت گرفت.
امیری با اشاره به وضعیت مواکب مستقر در منطقه منذریه عراق گفت: امسال شاهد تجمیع ویژهای از مواکب در این منطقه بودیم و حدود ۴۰ موکب از مجموعه نزدیک به ۴۰۰ موکب ریالی در این نقطه مستقر شدند که در سطح مناسبی در حال ارائه خدمات و پذیرایی از زائران هستند.
وی تصریح کرد: طی سالهای گذشته با حدود ۱۰ موکب که همواره در حوزه پذیرایی از زائران عملکرد مطلوبی داشتند، تعامل و مشورتهایی انجام شده بود که امسال بهصورت ملموس شاهد ارتقای فعالیت این مواکب بودیم؛ بهگونهای که برخی از آنها اقدام به ایجاد ساختمانهای ثابت کردهاند و این فضاها علاوه بر پذیرایی، امکان اسکان زائران را نیز فراهم میکند.
دستیار استاندار کرمانشاه در امور عراق با اشاره به اقدامات انجامشده برای مدیریت هزینههای حملونقل زائران گفت: تلاش شد با رایزنیهای صورت گرفته، افزایش کرایهها نسبت به سال گذشته کنترل شود و در همین سطح باقی بماند.
وی افزود: در کنار این موضوع، تعداد خودروهای حملونقل نیز افزایش یافت تا با ایجاد رقابت میان رانندگان، فرآیند تکمیل ظرفیت خودروها و انتقال زائران با سرعت بیشتری انجام شود که نتیجه آن کاهش نسبی کرایهها نسبت به سال گذشته بود.
امیری یکی دیگر از اقدامات انجامشده در اربعین امسال را فروش بلیت مستقیم مرز منذریه عنوان کرد و گفت: برای نخستین بار، عتبه نیز اقدام به فروش بلیت برای مرز منذریه مشابه مرز مهران کرد و اتوبوسهایی از شهر بابلسر و محل مقام امام زمان(عج) در ساعات ابتدایی صبح به سمت منذریه حرکت کردند.
وی خاطرنشان کرد: این طرح در سال نخست اجرا شد و ممکن است برخی زائران از آن اطلاع کافی نداشته باشند، اما روند آن به خوبی شکل گرفته و میتوان در سالهای آینده از این ظرفیت برای تسهیل تردد زائران استفاده کرد.
دستیار استاندار کرمانشاه در امور عراق همچنین به بهبود وضعیت ارتباطات تلفنی و اینترنتی زائران اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات سالهای گذشته موضوع ارتباطات و دسترسی به اینترنت بود که امسال با هماهنگیهای انجامشده، زائران بلافاصله پس از عبور از گیتهای ایران و در محدوده صفر مرزی و گیتهای عراقی، امکان تهیه سیمکارت را داشتند.
امیری افزود: سیمکارت به میزان کافی در اختیار زائران قرار داشت و بسیاری از آنان بهراحتی توانستند خدمات ارتباطی مورد نیاز خود را تهیه و استفاده کنند که این موضوع بخش مهمی از دغدغههای زائران را برطرف کرد.
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