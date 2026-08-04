به گزارش خبرگزاری مهر، پولیتیکو گزارش داد که واشنگتن در چند ماه گذشته قابلیت‌های اطلاعاتی خود را در کوبا گسترش داده است.

به گفته منبعی در این روزنامه، آمریکا در ماه‌های اخیر فعالیت ها و دارایی های اطلاعاتی خود را در کوبا افزایش داده است. این منبع مشخص نکرد که کدام یک از ۱۸ آژانس اطلاعاتی آمریکا در این امر دخیل بوده‌اند. منبع دیگری خاطرنشان کرد که آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در حال تقویت حضور خود در کوبا است اما جزئیاتی ارائه نکرد.

در این مقاله آمده است: چنین اقدامات اطلاعاتی می‌تواند نشان‌دهنده اقداماتی از عملیات نظامی آمریکا در کوبا گرفته تا تلاش‌های فزاینده برای تحریک مقامات یا شهروندان عادی کوبا علیه حکومت باشد. به ادعای یکی از منابع، دولت واشنگتن آماده است تا از هر ابزاری که در اختیار دارد از جمله ابزارهای مرتبط با عملیات اطلاعاتی برای وادار کردن رهبری کوبا به برداشتن گام‌های مورد نظر استفاده کند اما دیپلماسی را ترجیح می‌دهد.

در ۵ مارس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد پس از پایان عملیات علیه ایران، اقدامات بیشتری را در مورد کوبا اتخاذ کند. در ۲۷ فوریه، کاخ سفید مدعی شد که آمریکا می‌تواند کنترل کوبا را به دست گیرد. در ۱۸ مه، پولیتیکو گزارش داد که دولت آمریکا به طور فزاینده‌ای به سمت استفاده از نیروی نظامی علیه کوبا متمایل است. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای در ماه ژوئن با اکسیوس، احتمال انجام عملیات تغییر رژیم در کوبا را مطرح کرد.