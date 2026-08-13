وزیر جنگ آمریکا کوبا را تهدید به حمله نظامی کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا ضمن تهدید کوبا اعلام کرد که تمامی گزینه‌ها، از جمله توسل به ابزارهای نظامی، برای تقابل با هاوانا روی میز باقی مانده است.

هگست در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود همزمان با شرکت در نشست «ائتلاف قاره آمریکا برای مبارزه با کارتل‌ها و باندهای قاچاق» که در کشور پاناما برگزار شد، مدعی شد که واشنگتن در تلاش است تا همکاری‌های امنیتی نزدیک خود را با کشورهای مهم منطقه از جمله پاناما و اکوادور، به‌ ویژه در زمینه‌های امنیتی و مبارزه با باندهای ترویج و تجارت مواد مخدر، تقویت کند.

این مقام آمریکایی مدعی شد که ایالات متحده خود را «شریک برتر» کشورهای آمریکای لاتین می‌داند و همزمان با انتقاد از فعالیت‌های قدرت‌های بین‌المللی رقیب همچون چین، روسیه و ایران، مدعی شد که اقدامات این کشورها در آمریکای جنوبی «مبتنی بر استثمار» است!

هگست با اشاره به عملیات نظامی پیشین ارتش آمریکا در سوم ژانویه گذشته که منجر به ربایش نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش و انتقال آن‌ها به خاک آمریکا شد، مدعی شد که سامانه‌های پدافند هوایی ساخت روسیه در حفاظت از کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، به‌طور کامل شکست خورده‌اند؛ وی افزود که عناصر امنیتی کوبا نیز نتوانستند حفاظت لازم را از مادورو به عمل آورند.

هگست ضمن هشدار به دولت کوبا، گفت که هاوانا باید خواسته‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را جدی بگیرد. وی مدعی شد که ارتش کوبا نمی‌تواند با قدرت و اقتدار نظامی آمریکا مقابله کند!