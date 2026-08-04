https://mehrnews.com/x3cKhV ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵ کد مطلب 6908358 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵ آغاز پیادهروی جاماندگان اربعین و تشییع خانواده شهید جعفری در قشم بندرعباس- پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی به همراه تشییع خانواده شهید جعفری در قشم برگزار شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6908358 کپی شد مطالب مرتبط آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در ارومیه آغاز شد بیش از ۱۵ هزار زائراربعین در گلستان جابهجا شدند؛ آغازموج بازگشت زائر آغاز مراسم جاماندگان اربعین حسینی و تشییع شهید در همدان برچسبها پیاده روی جاماندگان اربعین هرمزگان قشم اربعین 1405
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