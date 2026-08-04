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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵

آغاز پیاده‌روی جاماندگان اربعین و تشییع خانواده شهید جعفری در قشم

آغاز پیاده‌روی جاماندگان اربعین و تشییع خانواده شهید جعفری در قشم

بندرعباس- پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی به همراه تشییع خانواده شهید جعفری در قشم برگزار شد.

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کد مطلب 6908358

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