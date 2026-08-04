به گزارش خبرنگار مهر،بیژن سلیمان پور بعد از ظهر سه شنبه در پی وقوع حادثه انفجار در یکی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شمس آباد، اعلام کرد: با تلاش نیروهای سازمان آتش نشانی حریق در کوتاه ترین زمان ممکن اطفاء شد.

سلیمان پور افزود: خوشبختانه در این حادثه مورد فوتی گزارش نشده و برابر اعلام اورژانس این حادثه تاکنون ۱۸ مصدوم بر جای گذاشته است که ۴ نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

وی از اطفاء حریق در محل حادثه خبر داد و اضافه کرد درحال حاضر نیروهای سازمان آتش نشانی درحال لکه گیری و ایمن سازی محیط هستند.

فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان اضافه کرد علت دقیق حادثه در دست بررسی است که پس از تکمیل تحقیقات به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.