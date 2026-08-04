به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز سهشنبه در حاشیه بازدید از مرز شلمچه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: آماری که تا امروز از انتقال زائران از مرز شلمچه به دست آمده، نشان میدهد که خوشبختانه هیچ مشکل جدی در جابهجایی زائران به شهرها و مقصدهای مختلف وجود ندارد.
وی با اشاره به برنامهریزی صورتگرفته برای انتقال زائران افزود: انتقال زائران از مرز شلمچه به اهواز با استفاده از ظرفیت حملونقل جادهای و ریلی انجام میشود و این بخش از سفر کاملاً رایگان است، اما از خرمشهر به سایر نقاط کشور، نرخ مشخصی توسط راهداری تعیین و به زائران اعلام شده است.
استاندار خوزستان با بیان اینکه موج بازگشت زائران به کشور در حال افزایش است، تصریح کرد: با وجود افزایش تعداد زائران بازگشته، امکانات موردنیاز در مرز شلمچه جمعآوری نمیشود و خدمات در حوزههای بهداشت و درمان، پارکینگ، اتاقهای سرد و بیمارستانهای صحرایی همچنان بهصورت کامل فعال خواهد بود.
موالیزاده بیان کرد: امروز به همراه نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، رئیس کل دادگستری استان، فرماندار خرمشهر و مدیرکل راهداری استان، بازدید میدانی دیگری از وضعیت مرز انجام دادیم تا اگر نقصانی وجود دارد، برطرف شود.
وی با قدردانی از تلاشهای ستاد مرکزی اربعین کشور و تمامی دستگاههای اجرایی گفت: یکهزار موکب در سطح استان خوزستان از شهرهای مختلف تا مرزهای شلمچه و چذابه برپا شده است و همچنین حدود صد موکب دیگر در مسیر نجف تا کربلا توسط مردم خوزستان دایر شده که همه اینها نشاندهنده حضور خودجوش و عاشقانه مردم است.
استاندار خوزستان در پایان با تأکید بر نقش بیبدیل مردم در این حماسه بزرگ افزود: ممکن است مسئولان به لحاظ وظیفه اداری خدمترسانی کنند، اما مردم با اخلاص و عشقی که به این مسیر و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دارند، اقدام به برپایی مواکب میکنند و کار آنان بسیار ارزشمند و ستودنی است.
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