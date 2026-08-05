کلاهبرداری ۴ همتی یک شرکت مهاجرتی؛ ۳۰۰ شاکی تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی با اشاره به اینکه تعداد شکات پرونده کلاهبرداری یک شرکت مهاجرتی تاکنون ۳۰۰ نفر و در حال افزایش است، اظهار داشت: میزان وجوه کلاهبرداری، حدود ۴ همت است و پرونده در مرحله تحقیقات بوده و تلاش بر تسریع در انجام تحقیقات در دستورکار این دادستانی است.

دادستان تهران افزود: متهمان پرونده با تأسیس یک شرکت سهامی خاص و اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع رسمی و دولتی برای شرکت‌های متعدد با عناوین مؤسسه حقوقی، دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی، به‌طور مستقیم و یا توسط اشخاص زیر مجموعه اقدام به کلاهبرداری، قاچاق ارز، نگهداری ارز قاچاق، فرار مالیاتی کرده‌اند.

وی تصریح کرد: شیوه فعالیت‌های مجرمانه متهمان به این صورت بوده که با تبلیغات گسترده و مانورهای متقلبانه اقدام به جلب اعتماد متقاضیان مهاجرت کرده و سپس با انعقاد قراردادهایی با موضوع دریافت اقامت دائم کشورهای خارجی و تسهیل مقدمات مورد نیاز آن ازجمله تهیه مدرک زبان، وجوهی را به صورت دلاری از متقاضیان دریافت کرده و در ادامه از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده‌اند.

صالحی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم و لزوم هوشیاری در مقابل کلاهبرداران عنوان کرد: پرونده در مرحله تحقیقات قضایی است.