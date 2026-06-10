ورودی پارک ملی قطرویه پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت اله تیموری از اجرای برنامه پاکسازی ورودی پارک ملی قطرویه و محدوده ورودی شهر قطرویه با مشارکت مجموعهای از دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری و بخش خصوصی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای سیمای محیطی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از طبیعت و ترویج فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی در قبال محیط زیست انجام شد.
وی افزود: پارک ملی قطرویه به عنوان یکی از زیستبومهای ارزشمند کشور و از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و ذخایر طبیعی ایران دارد و مشارکت صنایع و دستگاههای اجرایی در برنامههای حفاظت از این عرصههای ملی، اقدامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار به شمار میرود.
رئیس پارک ملی قطرویه با قدردانی از همراهی تمامی دستگاههای مشارکتکننده، تصریح کرد: حضور فعال بخش خصوصی در برنامههای محیط زیستی، نشاندهنده توجه روزافزون صنایع به مسئولیتهای اجتماعی و ضرورت حفظ سرمایههای طبیعی کشور است.
تیموری تأکید کرد: استمرار چنین برنامههایی علاوه بر ارتقای کیفیت محیط، زمینهساز افزایش مشارکت مردمی و تقویت فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی برای نسلهای آینده خواهد بود.
این برنامه با جمعآوری پسماندها و پاکسازی حاشیه مسیرهای منتهی به پارک ملی و شهر قطرویه اجرا شد و با استقبال و همراهی حاضران به پایان رسید.
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