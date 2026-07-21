شیراز در مسیر تبدیل شدن به قطب گردشگری و شهر سبز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی با اشاره به پروژههای شاخص مدیریت شهری شیراز گفت: یکی از مهمترین این طرحها، احداث بزرگترین اکوپارک ایران در زمینی به وسعت ۲۳۰ هکتار در مجاورت بزرگراه مهندسین است که با تملک این باغ، علاوه بر حفظ درختان کهنسال، گامی مؤثر در توسعه پایدار و تقویت ظرفیتهای گردشگری شیراز برداشته میشود.
وی از اجرای پروژهای گستردهتر در ارتفاعات شیراز نیز خبر داد و افزود: بوستان ۴۰۴۴ هکتاری در ارتفاعات شهر در حال اجراست و با بهرهبرداری از آن، شهروندان میتوانند از بام سبز شیراز، چشماندازی ۳۶۰ درجه از شهر، محدوده خدماتی و حریم شیراز را مشاهده کنند؛ ظرفیتی که این بوستان را به یکی از شاخصترین فضاهای شهری کشور تبدیل خواهد کرد.
شهردار شیراز همچنین از احداث باغ ایرانی در فضایی به وسعت ۱۰ هکتار خبر داد و گفت: این پروژه با الهام از معماری اصیل ایرانی و متناسب با نیازهای امروز، به مقصدی جدید برای گذران اوقات فراغت شهروندان و گردشگران تبدیل خواهد شد.
شهر آبی و آکواریوم؛ موتور محرک گردشگری نوین شیراز
اسدی با اشاره به توسعه زیرساختهای گردشگری مدرن اظهار کرد: شهر آبی شیراز در زمینی به مساحت پنج هکتار و با زیربنای ۷۰ هزار مترمربع در حال احداث است و پیشبینی میشود طی ماههای آینده به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: این مجموعه با بهرهمندی از ۱۴ سرسره، استخر هزار نفره، استخر موج، رودخانه تفریحی ۳۰۰ متری و سایر امکانات، در زمره بزرگترین و مجهزترین پارکهای آبی کشور قرار خواهد گرفت.
شهردار شیراز ادامه داد: پروژه آکواریوم شیراز نیز با مشارکت بخش خصوصی در پارک ۵۸۰ هکتاری دراک در حال اجراست و در کنار پروژههایی همچون اکوپارک، بوستان ۴۰۴۴ هکتاری و تلهکابین، نقش مهمی در ارتقای جایگاه گردشگری تفریحی شیراز ایفا خواهد کرد.
وی تأکید کرد: بهرهبرداری از این مراکز، ضمن افزایش نشاط اجتماعی، زمینه جذب هرچه بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را فراهم میکند.
توسعه متوازن؛ نشاط اجتماعی در همه محلات
اسدی با اشاره به رویکرد محلهمحور مدیریت شهری گفت: در کنار اجرای پروژههای کلان، توسعه امکانات ورزشی و تفریحی در محلهها و مناطق کمتر برخوردار نیز با جدیت دنبال میشود.
وی از احداث ۱۰ سالن ورزشی و مجموعهای از پارکهای محلهای در نقاط مختلف شیراز خبر داد و افزود: ایجاد این فضاها علاوه بر افزایش سرانه فضای سبز، فرصت مناسبی برای ورزش، تفریح و ارتقای نشاط اجتماعی شهروندان فراهم میکند.
شهردار شیراز در پایان با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مهمترین رویکرد مدیریت شهری است، اظهار کرد: شهرداری شیراز با تمام توان در مسیر عمران، آبادانی و توسعه زیرساختهای شهری گام برمیدارد و امیدواریم با بهرهبرداری از این پروژهها، شیراز به الگویی ملی در توسعه پایدار، شهر سبز و گردشگری شهری تبدیل شود.
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