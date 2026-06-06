احیای تالاب بختگان و طشک؛ اولویت محیط زیست فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا تاجگردون عصر شنبه همزمان با نخستین روز هفته محیط زیست و در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: تغییر اقلیم، خشکسالی، کاهش منابع آب، آلودگیهای زیستمحیطی و گرمایش زمین از مهمترین چالشهای امروز جوامع بشری است و مقابله با این تهدیدها نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای تخصصی، رسانهها و مشارکت مردم است.
وی با اشاره به شعار ملی هفته محیط زیست با عنوان «حفظ محیط زیست، حفظ امنیت ملی» افزود: امنیت پایدار تنها به حوزههای اقتصادی و نظامی محدود نمیشود و حفاظت از منابع آب، خاک، هوا و تنوع زیستی از مهمترین مؤلفههای امنیت و رفاه نسلهای آینده به شمار میرود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه تالابها گفت: برای هر ۱۴ تالاب استان برنامه مدیریت زیستبومی تدوین شده و نقشه راه احیای تالابهای بختگان و طشک نیز به عنوان یک سند ملی تصویب و به دستگاههای مسئول ابلاغ شده است.
تاجگردون با اشاره به بارشهای سال آبی جاری اظهار کرد: بخشی از تالابهای فارس بین ۴۰ تا ۸۰ درصد آبگیری شدهاند که این موضوع شرایط مناسبتری را برای زیستگاههای طبیعی استان فراهم کرده است؛ با این حال استمرار این وضعیت نیازمند مدیریت صحیح منابع آب و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز است.
وی توسعه فناوریهای نوین را از دیگر برنامههای مهم حفاظت محیط زیست استان دانست و گفت: پارک ملی بمو و شش تالاب استان به دوربینهای برد بلند تصویری مجهز شدهاند تا پایش مستمر زیستگاهها، کنترل تخلفات و حفاظت مؤثرتر از گونههای جانوری امکانپذیر شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس همچنین از همکاری صنایع در اجرای مسئولیتهای اجتماعی خبر داد و افزود: برخی صنایع از جمله پتروشیمی شیراز در طرحهای حمایت از گونههای ارزشمند جانوری و حفاظت از تنوع زیستی استان مشارکت دارند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره برخی پروژههای عمرانی و معدنی استان نیز گفت: تاکنون هیچ مجوزی برای احداث سد تنگ سرخ صادر نشده است. همچنین معدن منطقه بهرام گور دارای مصوبه شورای عالی محیط زیست است.
تاجگردون درباره منشأ گرد و غبار روزهای اخیر در شیراز نیز اظهار کرد: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد بخش عمده این پدیده منشأ بروناستانی داشته و از مناطق غربی کشور وارد فارس شده است.
وی افزود: برخی مسائل زیستمحیطی از جمله وضعیت رودخانه چنارراهدار، محدوده پل فسا و برخی نقاط شهر صدرا نیز با همکاری دستگاههای مرتبط در حال پیگیری است و اقدامات لازم برای رفع مشکلات موجود دنبال میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس در پایان با تأکید بر نقش رسانهها در فرهنگسازی محیط زیستی گفت: آگاهیبخشی عمومی و جلب مشارکت اجتماعی بدون همراهی رسانهها امکانپذیر نیست و اصحاب رسانه از مهمترین ظرفیتهای حفاظت از محیط زیست به شمار میروند.
در ادامه این نشست، معاونان اداره کل حفاظت محیط زیست فارس نیز بر توسعه پایش هوشمند مناطق تحت مدیریت، حفاظت از گونههای در معرض تهدید، تقویت زیرساختهای مقابله با آتشسوزی، مدیریت آلایندهها، نظارت بر فعالیت معادن و اجرای برنامههای احیای تالابها به عنوان اولویتهای اصلی این اداره کل تأکید کردند.
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