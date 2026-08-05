نورس: ۹۰ درصد قربانیان تصادفات خراسان شمالی آسیب سر و گردن داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی، علیرضا نورس، در گزارشی تحلیلی از تصادفات جادهای منجر به فوت اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد جانباختگان تصادفات از ناحیه سر و گردن دچار ضربه و آسیب شدهاند.
وی در ادامه افزود: با توجه به افزایش سفرهای تابستانی، احتمال وقوع حوادث رانندگی نیز بیشتر میشود و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان ضروری است.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: بستن کمربند ایمنی، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت و سرعت غیرمجاز و توجه کامل به شرایط رانندگی، میتواند نقش مؤثری در کاهش شدت آسیبها و تلفات ناشی از تصادفات داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن، از رانندگان خواست با رعایت قوانین و توصیههای ایمنی، از بروز حوادث ناگوار و خسارتهای جبرانناپذیر جلوگیری کنند.
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