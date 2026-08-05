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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۳

نورس: ۹۰ درصد قربانیان تصادفات خراسان شمالی آسیب سر و گردن داشتند

نورس: ۹۰ درصد قربانیان تصادفات خراسان شمالی آسیب سر و گردن داشتند

بجنورد- مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: بیش از ۹۰ درصد جان‌باختگان تصادفات بر اثر آسیب به سر و گردن جان خود را از دست می‌دهند و بستن کمربند ایمنی می‌تواند شدت این آسیب‌ها را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان شمالی، علیرضا نورس، در گزارشی تحلیلی از تصادفات جاده‌ای منجر به فوت اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد جان‌باختگان تصادفات از ناحیه سر و گردن دچار ضربه و آسیب شده‌اند.

وی در ادامه افزود: با توجه به افزایش سفرهای تابستانی، احتمال وقوع حوادث رانندگی نیز بیشتر می‌شود و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان ضروری است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: بستن کمربند ایمنی، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت و سرعت غیرمجاز و توجه کامل به شرایط رانندگی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش شدت آسیب‌ها و تلفات ناشی از تصادفات داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ رانندگی ایمن، از رانندگان خواست با رعایت قوانین و توصیه‌های ایمنی، از بروز حوادث ناگوار و خسارت‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند.

کد مطلب 6908666

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