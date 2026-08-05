به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی صبح چهارشنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهرستان عسلویه از مرکز پایش سلامت نخل‌تقی بازدید و آخرین وضعیت این پروژه را بررسی کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حاشیه این بازدید اظهار کرد: عملیات ساختمانی مرکز پایش سلامت نخل‌تقی به طور کامل به پایان رسیده و این پروژه آماده تحویل به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.

الله‌کرم اخلاقی افزود: با تأمین و نصب تجهیزات تخصصی مورد نیاز، این مرکز در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید و خدمات تخصصی در حوزه پایش و مراقبت سلامت را به مردم شهرستان عسلویه و مناطق پیرامونی ارائه خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این مرکز بیان کرد: بهره‌برداری از مرکز پایش سلامت نخل‌تقی نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سلامت، افزایش کیفیت خدمات درمانی و پاسخگویی بهتر به نیازهای بهداشتی و درمانی مردم منطقه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ابراز امیدواری کرد با توجه به حضور وزیر بهداشت در استان، اعتبارات مورد نیاز برای تجهیز این مرکز در سریع‌ترین زمان ممکن تأمین شود تا یکی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان عسلویه در حوزه سلامت به سرانجام برسد.