به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی صبح چهارشنبه در جریان بازدید از مرکز پایش سلامت نخلتقی اظهار کرد: با توجه به استقرار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه و احتمال وجود برخی آلایندههای زیستمحیطی، پایش مستمر سلامت مردم، اجرای طرحهای پژوهشی و توسعه برنامههای آموزشی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: هدف از راهاندازی و تکمیل این مرکز، رصد مستمر شاخصهای سلامت و پیشگیری از آسیبهای احتمالی است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی، زمینه ارتقای سلامت مردم منطقه فراهم شود.
وی با اشاره به برنامههای وزارت بهداشت برای بهرهبرداری از این مجموعه تصریح کرد: روند تکمیل و تجهیز مرکز پایش سلامت نخلتقی با همکاری استانداری بوشهر و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با شتاب دنبال میشود تا این مرکز با تمرکز بر پایش، آموزش و پژوهش، نقش مؤثری در صیانت از سلامت مردم، بهویژه ساکنان مناطق صنعتی و نفت و گاز، ایفا کند.
ظفرقندی با اشاره به اهداف سفر خود به استان بوشهر گفت: پس از خدمات و تلاشهای ارزشمند کارکنان حوزه سلامت در دوران جنگ و بهویژه روزهای اخیر، حضور در استان بوشهر برای قدردانی از تلاشهای مدافعان سلامت و بررسی میدانی مسائل و نیازهای مراکز درمانی و بهداشتی، ضرورتی اجتنابناپذیر بود.
وی ادامه داد: در این سفر علاوه بر بازدید از مراکز درمانی مرکز استان، از مراکز بهداشتی و درمانی مسیر از جمله شهرستان عسلویه نیز بازدید شد تا پروژههای نیمهتمام و نیازهای موجود با همکاری استاندار بوشهر و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سریعترین زمان ممکن ساماندهی، تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
وزیر بهداشت با اشاره به ظرفیتهای مرکز پایش سلامت نخلتقی خاطرنشان کرد: این مرکز از ظرفیتهای علمی و تخصصی ارزشمندی برخوردار است و علاوه بر پایش مستمر وضعیت سلامت منطقه، بستر مناسبی برای اجرای برنامههای آموزشی، پژوهشی و مطالعات تخصصی در حوزه سلامت فراهم میکند.
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