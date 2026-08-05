  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

سه بازیگر جدید به فیلم بهاره رهنما پیوستند

سه بازیگر جدید به فیلم بهاره رهنما پیوستند

فیلم سینمایی بهاره رهنما با عنوان «یازده یازده» با نقش آفرینی اشکان دلاوری، فقیه سلطانی و افسانه چهره آزاد به میانه راه فیلمبرداری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اشکان دلاوری بازیگر تئاتر برای ایفای نقش ماهان خیامی در فیلم بلند «یازده یازده» ساخته بهاره رهنما انتخاب شد. وی تنها بازیگر مرد این پروژه سینمایی است؛ اثری که با نگاهی به جهان زنانه و روابط انسانی روایت می‌شود.

همچنین فقیه سلطانی نیز در نقش زنی که به دنبال همسر گمشده خود می گردد مقابل دوربین بهاره رهنما بازی می کند.‌ افسانه چهره آزاد هم پس از ایفای نقش در فیلم «عطر آخر اردیبهشت» برای دومین بار در مقابل دوربین بهاره رهنما رفت و در نقش ننه شهروز ایفای نقش کرد.

«یازده یازده » به نویسندگی و کارگردانی بهاره رهنما دومین تجربه فیلم بلند سینمایی این هنرمند به شمار می‌رود. این فیلم به صورت سیاه و سفید نمایش داده می‌شود و درحال حاضر مراحل فیلمبرداری خود را در تهران طی می‌کند.

کد مطلب 6908806
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها