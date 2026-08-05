به گزارش خبرنگار مهر، فرصت ثبتنام در آزمونهای ارزشیابی مدارک دانشآموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور، ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور، ارزشیابی و ارتقای دانشآموختگان داروسازی خارج از کشور، بیست و پنجمین دوره آزمون ملی دانشآموختگان دندانپزشکی خارج از کشور و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به رشته فیزیوتراپی امروز ۱۴ مرداد به پایان می رسد.
به داوطلبان توصیه میشود ثبتنام خود را به ساعات پایانی موکول نکرده و در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرآیند نامنویسی و بارگذاری مدارک اقدام کنند.
آزمونهای ارزشیابی مدارک دانشآموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور، ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور، ارزشیابی و ارتقای دانشآموختگان داروسازی خارج از کشور، بیست و پنجمین دوره آزمون ملی دانشآموختگان دندانپزشکی خارج از کشور و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به رشته فیزیوتراپی ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ برگزار می شوند.
مهلت ثبتنام در ۵ آزمون علوم پزشکی امروز ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ به پایان می رسد.
به گزارش خبرنگار مهر، فرصت ثبتنام در آزمونهای ارزشیابی مدارک دانشآموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور، ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور، ارزشیابی و ارتقای دانشآموختگان داروسازی خارج از کشور، بیست و پنجمین دوره آزمون ملی دانشآموختگان دندانپزشکی خارج از کشور و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به رشته فیزیوتراپی امروز ۱۴ مرداد به پایان می رسد.
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