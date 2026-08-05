رونمایی سامانه آنلاین پیگیری قرارداد و زمان تحویل خودروهای نیسان ترا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گروه پرشیا موبیلیتی در ادامه برنامههای خود برای تقویت ارتباط با مشتریان و افزایش شفافیت در فرآیند تحویل خودرو، پس از راهاندازی «میز خدمت» در نمایندگیها، سامانه آنلاین استعلام و پیگیری وضعیت قراردادها و زمان تحویل خودروهای نیسان ترا را به بهرهبرداری رساند.
این سامانه با هدف تسهیل دسترسی مشتریان به اطلاعات قرارداد، کاهش مراجعات حضوری و پاسخگویی سریعتر به درخواستها طراحی شده و امکان اطلاع از آخرین وضعیت پرونده خرید و روند تحویل خودرو را بهصورت برخط فراهم میکند.
بر این اساس، خریداران خودروهای نیسان ترا میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری یا پیگیری تلفنی تنها با مراجعه به سامانه پیگیری به نشانی اینترنتی https://followup.persiakhodro.ir و وارد کردن شماره قرارداد و کد ملی، از آخرین وضعیت قرارداد و مراحل انجام فرآیند تحویل خودروی خود مطلع شوند.
علاوه بر امکان استعلام آنلاین، فرآیند پشتیبانی و پاسخگویی نیز در این سامانه پیشبینی شده است. پس از ثبت درخواست، کارشناسان فروش گروه پرشیا موبیلیتی در کوتاهترین زمان ممکن با مشتریان تماس گرفته و آخرین وضعیت پرونده، اقدامات انجامشده و برآورد زمان تحویل خودرو را به اطلاع آنان خواهند رساند.
راهاندازی این سامانه، در کنار استقرار میز خدمت در نمایندگیها، بخشی از برنامههای گروه پرشیا موبیلیتی برای توسعه خدمات مشتریان، افزایش شفافیت، اطلاعرسانی مستمر و تسهیل ارتباط مستقیم با خریداران است؛ اقدامی که با هدف ارتقای تجربه مشتری و پاسخگویی مؤثرتر در شرایط کنونی اجرایی شده است.
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