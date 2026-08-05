به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به ضرورت انجام برخی اقدامات فنی به منظور ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود عملکرد سامانه‌ها، از روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تا ۲۴ ساعت آینده، احتمال بروز قطعی و اختلال موقت و مقطعی در سامانه‌های خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان در مراکز درمانی، شعب و سامانه‌های خدمات غیرحضوری وجود دارد.

یادآور می‌شود، مرکز تماس سازمان تامین اجتماعی با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به‌ صورت ۲۴ ساعته و در تمامی روزهای سال و تعطیلات، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم‌ به تمامی بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی است.