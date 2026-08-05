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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

احتمال قطع موقت سامانه‌های تامین اجتماعی

احتمال قطع موقت سامانه‌های تامین اجتماعی

اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای، از احتمال بروز قطعی و اختلال موقت در سامانه‌های ارائه خدمات این سازمان طی ۲۴ ساعت آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به ضرورت انجام برخی اقدامات فنی به منظور ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود عملکرد سامانه‌ها، از روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تا ۲۴ ساعت آینده، احتمال بروز قطعی و اختلال موقت و مقطعی در سامانه‌های خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان در مراکز درمانی، شعب و سامانه‌های خدمات غیرحضوری وجود دارد.

یادآور می‌شود، مرکز تماس سازمان تامین اجتماعی با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به‌ صورت ۲۴ ساعته و در تمامی روزهای سال و تعطیلات، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم‌ به تمامی بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی است.

کد مطلب 6908879
حبیب احسنی پور

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