به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به ضرورت انجام برخی اقدامات فنی به منظور ارتقای زیرساختها و بهبود عملکرد سامانهها، از روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تا ۲۴ ساعت آینده، احتمال بروز قطعی و اختلال موقت و مقطعی در سامانههای خدمات بیمهای و درمانی سازمان در مراکز درمانی، شعب و سامانههای خدمات غیرحضوری وجود دارد.
یادآور میشود، مرکز تماس سازمان تامین اجتماعی با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیششماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت ۲۴ ساعته و در تمامی روزهای سال و تعطیلات، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنماییهای لازم به تمامی بیمهشدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی است.
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