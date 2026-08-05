فرماندار دیّر:سرانه فضای آموزشی شهرستان به ۶.۹۷ مترمربع رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا سجادی صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیّر، اظهار کرد: با تکمیل مدرسه پروین اعتصامی دوراهک، سرانه فضای آموزشی شهرستان دیّر به ۶.۹۷ مترمربع رسید و با تکمیل مدارس نیمهتمام دیگر، این سرانه باز هم افزایش خواهد یافت.
فرماندار دیّر افزود: علاوه بر ۱۲ میلیارد تومان اعتبار تعمیر و تجهیز که تخصیص دادهایم، در کمیته برنامهریزی نیز فعلاً حدود ۵۵ میلیارد تومان برای نوسازی و تکمیل پروژههای نیمهتمام آموزش و پرورش پیشبینی کردهایم.
وی با بیان اینکه این شهرستان بهندرت پروژههای جدید تعریف میکند، ادامه داد: وظیفه خود دانستهایم پروژههای سالهای گذشته را تکمیل کنیم و تمام تلاش ما بر فعالسازی و به سرانجام رساندن پروژههای نیمهتمام متمرکز بوده است.
سجادی با اشاره به پروژه کتابخانه دوراهک گفت: این پروژه نزدیک به ۱۰ سال راکد بود که با پیگیریهای انجامشده فعال شد و اکنون پیشرفت فیزیکی مناسبی دارد. تلاش میکنیم با تأمین اعتبار لازم، این طرح به مرحله بهرهبرداری برسد.
وی همچنین از آغاز به کار پیمانکار مدرسه فارابی خبر داد و گفت: پیمانکار این پروژه فعالیت خود را آغاز کرده است و عملیات اجرایی آن با جدیت دنبال میشود.
فرماندار شهرستان دیّر درباره دیگر پروژههای آموزشی نیز اظهار کرد: مدرسه فاطمه زهرا(س) و مدرسه شهید سلیمانی در حال تکمیل هستند و تلاش میکنیم این دو مدرسه تا دهه فجر آینده به بهرهبرداری برسند.
سجادی از پیشبینی اعتبار برای احداث پنج چمن مصنوعی در شهرستان خبر داد و افزود: یکی از این پروژهها قطعا در مدرسه پروین اعتصامی دوراهک اجرا خواهد شد؛ با این حال، با توجه به شرایط فعلی کشور، امکان تعیین زمان دقیق اجرای پروژهها وجود ندارد و اقدامات لازم در زمان مقرر انجام خواهد شد.
وی با اشاره به راهاندازی دبیرستان ایرانماهر در شهرستان دیّر بیان کرد: با هماهنگی خوب میان اداره فنی و حرفهای و آموزش و پرورش، این هنرستان از اول مهرماه در شهرستان دیّر راهاندازی میشود.
فرماندار دیّر بر ضرورت اطلاعرسانی و فرهنگسازی برای توسعه آموزشهای مهارتی تأکید کرد و گفت: باید دانشآموزان و خانوادهها را به سمت رشتههای مورد نیاز بازار کار هدایت کنیم؛ زیرا هنرستانها زمینه شکوفایی استعدادها، کسب مهارت و ورود مؤثر دانشآموزان به بازار کار را فراهم میکنند.
سجادی ادامه داد: شهرستان دیّر با توجه به ظرفیتهای دریایی، صنعتی و تجاری، به نیروی انسانی ماهر در رشتههای فنی و مهارتی نیاز دارد و راهاندازی هنرستان ایرانماهر میتواند در پاسخ به این نیاز نقش مؤثری داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش مشارکتهای مردمی و دستگاههای اجرایی در توسعه آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: نظام تعلیم و تربیت بدون مشارکت مردم، خیران، شهرداریها و دستگاههای اجرایی نمیتواند همه مشکلات موجود را برطرف کند؛ بنابراین باید زمینه همافزایی و حضور بیشتر این مجموعهها فراهم شود.
فرماندار دیّر همچنین بر تعیین وظایف دستگاههای اجرایی در اجرای پروژه مهر تأکید کرد و افزود: همه دستگاههای اجرایی باید برای آمادهسازی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید پای کار باشند.
سجادی در پایان با قدردانی از مدیران آموزش و پرورش، معلمان، خیران و دستگاههای اجرایی اظهار کرد: موفقیتهای آموزش و پرورش نتیجه تلاش جمعی است و استمرار این روند، به برنامهریزی دقیق، پیگیری مستمر و مشارکت همه مجموعههای شهرستان نیاز دارد.
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