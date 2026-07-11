به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی بعد از ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیّر با تشریح ابعاد جهانی و تاریخی آیین وداع و تشییع با امام شهید و توصیف آن به عنوان تشییع قرن، گفت: رسانه‌های بزرگ دنیا عظمت مردم ایران و عراق را در این تشییع به تصویر کشیدند و این تجلی عزت الهی بود.

فرماندار شهرستان دیّر افزود: وظیفه امروز ما، رهروی واقعی از راه این امام شهید است که باید در تمامی برنامه‌ریزی‌ها، به‌ویژه در هفته دولت، تبیین اندیشه‌های ایشان سرلوحه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: اوقات فراغت نباید به تابستان محدود شود؛ این فرآیند جریانی مستمر در طول سال است. بی‌برنامگی متولیان و خانواده‌ها آغاز راه بزهکاری است و آمارها نشان می‌دهد بیشترین میزان آسیب‌های اجتماعی متعلق به دانش‌آموزانی است که برنامه‌ای برای اوقات فراغت خود نداشته‌اند.

سجادی با انتقاد از وضعیت نامطلوب سرانه مطالعه گفت: کتابخانه شهر دیّر از نظر منابع غنی است، اما شاهد مراجعه افراد اندکی به این مکان هستیم.

وی یادآور شد: کتابخانه شهر دوراهک که بیش از ۱۰ سال از شروع ساخت آن می‌گذرد و بلاتکلیف مانده بود، با تامین اعتبار ویژه در اولویت تکمیل قرار گرفته است.

فرماندار دیّر بر لزوم تغییر رویکرد آموزش‌ها تاکید کرد و افزود: آموزش مهارت‌های زندگی و یادگیری فرهنگ نه گفتن کلید پیشگیری از آسیب‌هاست.

سجادی تاکید کرد: دوره‌های اوقات فراغت باید به بسته‌های آموزش مهارتی متناسب با ظرفیت‌های جغرافیایی و نیازهای بومی منطقه تبدیل شوند. در این راستا، پیگیر راه‌اندازی هنرستان ایران ماهر و استفاده حداکثری از ظرفیت مربیان صنایع دستی و کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای شهرستان هستیم.

سجادی با اشاره به استراتژی عمرانی دولت در شهرستان گفت: سیاست ما تمرکز بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است و دیّر در ردیف دو شهرستان نخست استان با کمترین پروژه جدیدالاحداث قرار دارد، چرا که رها کردن پروژه‌های قبلی تضییع بیت‌المال است.

وی با اشاره به جزئیات پروژه‌های آموزشی شهرستان اعلام کرد: مدرسه پروین اعتصامی دوراهک در هفته دولت سال جاری افتتاح و تجهیزات آن به همراه مدرسه اُلی آماده‌سازی شده است.

وی از بازگشایی پاکت مناقصه مدارس شهید سلیمانی و فاطمه زهرا (س) در هفته جاری خبر داد و گفت: پیمانکار پروژه مدرسه فارابی نیز انتخاب شده است.

فرماندار دیّر درباره سالن مصوب سفر وزیر آموزش و پرورش به شهرستان عنوان کرد: اعتبار ساخت این سالن در کمیته برنامه‌ریزی سال جدید گنجانده خواهد شد.

وی خواستار پایش دقیق نیروی انسانی، مدیران و معاونان در قالب پروژه مهر شد و بر ارتقای کیفیت آموزشی، تامین امنیت امتحانات نهایی و کنکور، و همچنین راه‌اندازی مجمع خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار تاکید کرد.

سجادی همچنین خواستار برگزاری کلاس‌های مشاوره در کنار کلاس‌های تقویتی و استفاده از ظرفیت دبیران زن در این دوره‌ها شد.

در پایان این نشست، با حکم فرماندار، حمزه خواجه مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیّر به عنوان دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در این شهرستان معرفی شد.