دمای هوای مشهد امشب به ۲۰ درجه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اثمری اظهار کرد: براساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی تا اوایل هفته آینده، وزش باد پدیده غالب جوی استان خواهد بود که در نواحی بادخیز به ویژه مناطق به‌ویژه نیمه شرقی و جنوبی، گاهی وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: تغییرات دمایی قابل‌ملاحظه‌ای در استان پیش‌بینی نمی‌شود، اما از بعدازظهر شنبه در نیمه شمالی استان روند افزایشی ابرناکی آغاز خواهد شد که در برخی نقاط از جمله ارتفاعات و شمال غرب استان احتمال رگبارهای پراکنده وجود دارد.

وی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس خنک‌ترین و محسن‌آباد با بیشینه دمای ۳۹ درجه گرم‌ترین نقاط استان بودند.

اثمری افزود: دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین ۲۱ تا ۳۵ درجه در نوسان بود و پیش‌بینی می‌شود امشب حداقل دمای مشهد به ۲۰ درجه و دمای روزانه آن بدون تغییر محسوس، حدود ۳۵ درجه سلسیوس باشد.