خرید گندم از کشاورزان آذربایجان شرقی از مرز ۲۰۷ هزار تن گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی اظهار کرد: میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان آذربایجان شرقی تا پایان روز ۱۴ مردادماه از مرز ۲۰۰ هزار تن عبور کرده و با احتساب خرید بذری، مجموع خرید گندم استان به بیش از ۲۰۷ هزار تن رسیده است.

وی افزود: از مجموع گندم خریداری‌شده، ۱۸۹ هزار و ۵۵۲ تن مربوط به خرید تضمینی ثبت‌شده در سامانه است که از این میزان، ۱۵۷ هزار و ۴۷۰ تن توسط اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان و ۳۲ هزار و ۸۲ تن نیز توسط شبکه تعاون روستایی آذربایجان شرقی خریداری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به ادامه روند خرید تضمینی گندم در استان، گفت: مراکز خرید تا پایان فصل برداشت آماده دریافت محصول گندمکاران هستند و فرآیند تحویل گندم با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در حال انجام است.

هماهنگی دستگاه‌ها برای خرید مطلوب گندم

شفیعی با قدردانی از تلاش کشاورزان و عوامل اجرایی خرید گندم اظهار کرد: همکاری و هماهنگی مطلوب میان سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی، شبکه تعاون روستایی، مراکز خرید و سایر دستگاه‌های مرتبط موجب شده فرآیند خرید و تحویل محصول در سطح استان با نظم و سرعت مناسب انجام شود.

وی ادامه داد: تلاش مجموعه‌های دخیل در خرید تضمینی گندم، تسهیل روند تحویل محصول، حفظ کیفیت گندم خریداری‌شده و حمایت از تولیدکنندگان استان است.

ارزش گندم خریداری‌شده از مرز ۹۳ هزار میلیارد ریال گذشت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ارزش گندم خریداری‌شده از کشاورزان استان را تاکنون بیش از ۹۳ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: مطالبات گندمکاران بر اساس زمان تحویل محصول و پس از تکمیل فرآیندهای قانونی، به صورت مستمر و مرحله‌ای در حال پرداخت است.

شفیعی خاطرنشان کرد: روند پرداخت مطالبات کشاورزان تا تسویه کامل ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود این فرآیند در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی گندم در تأمین امنیت غذایی کشور، تصریح کرد: خرید تضمینی گندم یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است و سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تمامی ظرفیت‌های خود را برای حمایت از گندمکاران و تسهیل فرآیند خرید به کار گرفته است.

تداوم فعالیت مراکز خرید تا پایان فصل برداشت

شفیعی در پایان از کشاورزانی که تاکنون محصول خود را به مراکز خرید تحویل نداده‌اند خواست با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، گندم تولیدی خود را در اسرع وقت به نزدیک‌ترین مرکز خرید تحویل دهند تا فرآیند ثبت، خرید و پرداخت مطالبات آنان بدون وقفه انجام شود.