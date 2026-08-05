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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

نوسازی ۱۵ هزار کلاس درس در استان تهران کلید خورد

نوسازی ۱۵ هزار کلاس درس در استان تهران کلید خورد

تهران- مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران از قرار گرفتن نوسازی ۱۵ هزار کلاس درس در دستور کار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع، بعد از ظهر چهارشنبه، در گفتگویی با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های منسجم در حوزه ایمن‌سازی و نوسازی مدارس، اظهار کرد: نوسازی ۱۵ هزار کلاس درس در استان تهران در دستور کار قرار گرفته و پایش دقیق مدارس فرسوده باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به تفاوت روند اجرای پروژه‌های نوسازی در مناطق مختلف استان افزود: در برخی مناطق، نبود برنامه‌ریزی یکپارچه و پراکندگی مدیریت‌ها، روند ساخت و تخریب مدارس را با چالش مواجه کرده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با بیان اینکه هدف اصلی این طرح، ارتقای ایمنی و کیفیت فضاهای آموزشی است، تصریح کرد: اجرای پروژه‌های نوسازی باید بر اساس نیازسنجی، اولویت‌بندی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی انجام شود.

زارع خاطرنشان کرد: تأمین منابع، نظارت مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در تسریع اجرای پروژه‌ها و بهبود فضای آموزشی مدارس خواهد داشت.

کد مطلب 6909018

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