علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راهور شهرستان خمینیشهر در راستای اجرای طرحهای ارتقای انضباط ترافیکی و برخورد با تخلفات حادثهساز، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پژو پارس مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از بررسی مشخصات خودرو در سامانه، دریافتند این وسیله نقلیه دارای ۲۸۵ میلیون ریال جریمه و خلافی پرداختنشده است.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینیشهر ادامه داد: با توجه به میزان بالای جرایم ثبتشده و برابر مقررات، خودرو توقیف و برای جلوگیری از تردد آن در معابر عمومی به پارکینگ منتقل شد.
سبحانی، سرعت و سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، استفاده از شیشههای دودی، نبستن کمربند ایمنی، توقف دوبله و توقف در محلهای ممنوعه و همچنین استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی را از جمله تخلفات ثبتشده برای این خودرو اعلام کرد.
وی با اشاره به پیامدهای بیتوجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: ارتکاب تخلفات متعدد، بهویژه تخلفات حادثهساز، علاوه بر افزایش مبلغ جرایم، میتواند جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران ترافیکی را به خطر بیندازد.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینیشهر خاطرنشان کرد: براساس مقررات، خودروهایی که میزان خلافی آنها از سقف تعیینشده قانونی، یعنی ۵۰ میلیون ریال، بیشتر باشد، در صورت شناسایی توسط مأموران توقیف و به پارکینگ منتقل میشوند.
سبحانی تصریح کرد: مالکان این خودروها پس از پرداخت کامل جرایم، طی مراحل قانونی و شرکت در دورههای آموزشی مربوط، میتوانند برای ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.
وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، نسبت به پرداخت بهموقع جرایم و پیگیری وضعیت خلافی خودروهای خود اقدام کنند تا با توقیف وسیله نقلیه و تحمیل هزینههای اضافی مواجه نشوند.
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