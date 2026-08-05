به گزارش خبرگزاری مهر، ان‌بی‌سی نیوز روز چهارشنبه گزارش داد که وزارت جنگ آمریکا در حال کار بر روی یک راهبرد نظامی جدید است که بر تلاش‌ها علیه چین و روسیه متمرکز خواهد بود.

به گفته پنج منبع آگاه، این استراتژی جدید به استفاده احتمالی از سلاح‌های تاکتیکی کوتاه‌برد در صورت درگیری منطقه‌ای آمریکا با چین یا روسیه خواهد پرداخت. به گفته این افراد البریج کلبی، رئیس سیاست‌گذاری وزارت جنگ بر این راهبرد نظارت دارد که بر استفاده احتمالی از سلاح‌های تاکتیکی کوتاه‌برد در صورت وقوع درگیری منطقه‌ای تأکید دارد.

کلبی که راهبرد جدیدش برخلاف دستورالعمل‌هایی است که دهه‌ها دنبال شده است، انتظار می‌رود روز چهارشنبه در یک رویداد نظامی در نبراسکا شرکت کند و نظرات خود را در این مورد به اشتراک بگذارد. او به‌طور خصوصی از فرماندهی راهبردی آمریکا که مسئول نیروهای هسته‌ای است که موشک‌های زمینی، بمب‌افکن‌های استراتژیک و زیردریایی‌ها را مدیریت می‌کند، بازدید خواهد کرد.

در راهبرد فعلی، آمریکا خاطرنشان کرده است که نباید به چین اجازه داده شود از سلاح‌های هسته‌ای رو به رشد خود برای افزایش نفوذ خود در هند و اقیانوس آرام استفاده کند. همچنین اگر روسیه به یک خطر بزرگتر برای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تبدیل شود، آماده واکنش است.

بر اساس طرح جدید، گمان می‌رود که گزینه‌های پاسخ هسته‌ای ارائه شده به رئیس جمهور آمریکا در طول بحران به‌روزرسانی شوند.

پنتاگون پیش از این هشدار داده بود که آمریکا همزمان با دو رقیب هسته‌ای بزرگ، چین و روسیه، روبرو است.