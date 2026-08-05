به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان زینبیه خورموج در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سفر به شهرستان دشتی با هدف بررسی میدانی کمبودها و نیازهای بیمارستان زینبیه انجام شده است تا با همکاری استاندار بوشهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، برای رفع مشکلات این مرکز درمانی تصمیمگیری شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه، افزود: در آن روزهای سخت، مناطق مختلف کشور از جمله این شهرستان نیز در معرض حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت و ضروری بود در کنار کارکنان حوزه سلامت حضور یافته و از خدمات و تلاشهای ارزشمند آنان قدردانی کنیم.
وی ادامه داد: کارکنان حوزه سلامت در آن شرایط دشوار با ایثار و مسئولیتپذیری، خدمات درمانی را بدون وقفه به مردم ارائه کردند و نقش مهمی در حفظ پایداری نظام سلامت کشور داشتند.
ظفرقندی درباره تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان زینبیه خورموج گفت: فراخوانهای لازم برای جذب نیروهای متخصص انجام شده و تلاش میکنیم با افزایش مشوقها و جذابیتهای خدمت در این منطقه، زمینه حضور پزشکان و نیروهای مورد نیاز فراهم شود.
کمبود متخصص بیهوشی در کشور
وزیر بهداشت با اشاره به کمبود متخصص بیهوشی در کشور تصریح کرد: این مسئله محدود به شهرستان دشتی نیست و در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد. برای رفع این مشکل، برنامههایی از جمله اصلاح تعرفهها، بهبود نظام پرداخت و ایجاد انگیزه بیشتر برای فعالیت متخصصان در مناطق مختلف در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
وی با تأکید بر ارتقای خدمات درمانی در جنوب استان بوشهر خاطرنشان کرد: برنامه وزارت بهداشت افزایش ظرفیت بیمارستان زینبیه خورموج به حدود ۱۰۰ تخت است تا این مرکز بتواند خدمات درمانی مطلوبتر و گستردهتری به مردم شهرستان دشتی ارائه دهد.
ظفرقندی افزود: در نشستهای تخصصی با مسئولان استان و شهرستان، سایر مسائل و نیازهای بیمارستان زینبیه نیز بررسی خواهد شد و برای رفع کمبودها و اجرای طرحهای توسعهای این مرکز، تصمیمات لازم اتخاذ میشود تا سطح خدمات سلامت در منطقه بیش از پیش ارتقا یابد.
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