فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: عملیات آسفالت ترمیم و روکش آسفالت راه روستایی «آبتیز محله» در شهرستان لاهیجان به طول ۱۰۰۰ متر تمام‌لاین، با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال از منابع استانی از تاریخ ۶ مردادماه آغاز و در تاریخ ۷ مردادماه اجرا شده است.

وی افزود: همچنین پروژه آسفالت ترمیم و روکش راه روستایی «فاز ۳ طالم سه‌شنبه» در شهرستان رشت به طول ۲۰۰۰ متر تمام‌لاین، با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال از منابع استانی در تاریخ ۱۰ مردادماه شروع و در تاریخ ۱۱ مردادماه اجرا شده است.

مدیرکل راهداری گیلان ادامه داد: پروژه دیگر در شهرستان رشت، آسفالت ترمیم و روکش راه روستایی «جوریاب به جوپشت» به طول ۱۰۰۰ متر تمام‌لاین با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال از منابع استانی است که در تاریخ ۱۱ مردادماه عملیات آن شروع و اجرا شده است.

مرادی با اشاره به پروژه‌های بهسازی در شهرستان رودبار تصریح کرد: عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی «انبوه به نواخان» به طول ۱۵۰۰ متر تمام‌لاین با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال از منابع ملی از تاریخ ۱ مردادماه شروع و در تاریخ ۳ مردادماه اجرا شده است.

وی تصریح کرد: همچنین پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی «جوبن ونصفی و گله‌ورز و گنجه» در شهرستان رودبار به طول ۱۰۰۰ متر تمام‌لاین با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال از منابع ملی از تاریخ ۱۲ مردادماه شروع و در تاریخ ۱۳ مردادماه عملیات اجرایی آن انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در پایان با تأکید بر تداوم عملیات آسفالت‌ریزی در محورهای روستایی استان گفت: این پروژه‌ها با هدف بهبود کیفیت تردد، کاهش تصادفات و ارتقای سطح خدمات رسانی به روستاییان عزیز اجرا شده و اداره کل راهداری گیلان با جدیت به دنبال رفع نقاط حادثه‌خیز و بهسازی راه‌های روستایی است.