ضربه گمرک بندرلنگه به قاچاق با کشف ۱۲۰ دستگاه ماینر

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دهقانی از کشف ۱۲۰ دستگاه ماینر در جریان انجام تشریفات گمرکی و ارزیابی کالاهای وارداتی خبر داد.

وی اظهار کرد: در جریان انجام تشریفات گمرکی، تخلیه، ارزیابی و کنترل فیزیکی محموله‌های کالاهای وارداتی توسط کارشناسان این گمرک تعدادی کارتن مشکوک شناسایی و برای بررسی دقیق در دستور کار قرار گرفت.

مدیر گمرک بندرلنگه، افزود: با تشدید کنترل‌های گمرکی و انجام ارزیابی دقیق محموله ۱۲۰ دستگاه ماینر که به صورت ماهرانه در میان کالاها جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

دهقانی با اشاره به شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: صیانت از مرزهای اقتصادی و مقابله با ورود غیرقانونی کالا از مهم‌ترین مأموریت‌های گمرک است و کارکنان این مجموعه با هوشیاری، اشراف اطلاعاتی و اجرای دقیق تشریفات گمرکی از هرگونه سوء استفاده از رویه‌های قانونی جلوگیری می‌کنند.

وی تأکید کرد: گمرک در کنار تسهیل تجارت قانونی با هرگونه تخلف و قاچاق کالا در چارچوب قوانین و مقررات برخورد قاطع می‌کند و این کشف نیز حاصل دقت، تعهد و اشراف کامل کارکنان گمرک در انجام وظایف محوله است.

مدیر گمرک بندرلنگه، خاطرنشان کرد: پرونده این کشف برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.