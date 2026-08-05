به گزارش خبرنگار مهر، پس از سالها انتظار، یکی از قدیمیترین مطالبات زیرساختی مردم غرب خراسان رضوی وارد مرحلهای سرنوشتساز شده است. وزارت راه و شهرسازی ساعاتی پیش از آغاز عملیات ریلگذاری مسیر اتصال راهآهن سبزوار به شبکه ریلی کشور خبر داد؛ پروژهای که علاوه بر توسعه شبکه حملونقلی کشور، میتواند جایگاه سبزوار را در کریدور حملونقل شرق کشور ارتقا داده و زمینه رونق اقتصادی، توسعه صنعتی و افزایش ظرفیت جابهجایی بار و مسافر را فراهم کند.
پروژهای که دو دهه در انتظار اجرا ماند
راهآهن سبزوار از جمله پروژههایی است که مطالبه اجرای آن به دهه ۸۰ بازمیگردد، اما به دلیل محدودیت منابع مالی، تغییر اولویتهای عمرانی و تخصیص نامناسب اعتبارات، روند اجرای آن سالها راکد مانده بود؛ موضوعی که بارها مورد انتقاد مسئولان محلی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی قرار گرفت.
اکنون با آغاز عملیات ریلگذاری، این پروژه وارد مرحله سرنوشتساز خود شده است؛ مرحلهای که در صورت تأمین بهموقع منابع مالی، میتواند چشمانداز بهرهبرداری از این مسیر را بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک کند.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، اتصال راهآهن سبزوار به شبکه ریلی کشور زمینه توسعه حملونقل ریلی، تقویت زیرساختهای ملی، افزایش ظرفیت جابهجایی بار و مسافر و رونق اقتصادی شمال شرق کشور را فراهم خواهد کرد؛ موضوعی که کارشناسان حملونقل نیز بر آن تأکید دارند.
به اعتقاد متخصصان، توسعه شبکه ریلی علاوه بر کاهش هزینههای حملونقل، موجب افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی و ارتقای بهرهوری در جابهجایی کالا میشود؛ مزایایی که برای منطقهای با ظرفیتهای معدنی، صنعتی و کشاورزی همچون سبزوار از اهمیت دوچندان برخوردار است.
ریل توسعه پس از سالها به سبزوار رسید
در همین راستا، تکمیل ساختمان نیمهتمام ایستگاه راهآهن و عملیات محوطهسازی نیز پس از طی مراحل قانونی و انتخاب پیمانکار وارد فاز اجرایی شده است؛ بر اساس برآوردهای انجامشده، در نخستین سال بهرهبرداری از این خط ریلی، سالانه حدود ۲۰۰ هزار مسافر و ۲۰۰ هزار تن بار از طریق این مسیر جابهجا خواهد شد. این ظرفیت در افق ۲۰ ساله به حدود ۶۰۰ هزار نفر مسافر و ۴۰۰ هزار تن بار افزایش مییابد؛ ارقامی که نشاندهنده نقش این پروژه در تغییر الگوی حملونقل منطقه است.
هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه اظهار کرد: طول محور اتصال سبزوار به شبکه ریلی کشور ۴۸ کیلومتر است که اجرای آن در قالب یک قطعه تعریف شده و در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه تصریح کرد: تکمیل راهآهن سبزوار نقش مهمی در تقویت زیرساختهای حملونقل ریلی شرق و شمال شرق کشور ایفا خواهد کرد.
افزایش اعتبارات؛ گامی استراتژیک برای آغاز راهآهن سبزوار
از سوی دیگر، بهروز محبی نجمآبادی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی نیز خردادماه امسال از افزایش قابل توجه اعتبارات این پروژه خبر داده بود.
وی اعلام کرد: بودجه راهآهن سبزوار که پیش از این دو هزار میلیارد ریال بود، امسال به سه هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
محبی نجمآبادی همچنین با اشاره به روند اجرایی پروژه گفت: تاکنون حدود ۲۶۰ تن ریل در مسیر تخلیه شده و عملیات ریلگذاری حدود دو و نیم کیلومتر از مسیر نیز انجام شده است.
به گفته وی، برای تکمیل این پروژه در مجموع حدود ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر مورد نیاز است که در صورت تحقق اهداف اجرایی امسال، امکان جذب باقیمانده منابع نیز فراهم خواهد شد.
به گزارش مهر، راهآهن سبزوار در شرایطی وارد مرحله ریلگذاری شده که توسعه شبکه ریلی به یکی از مهمترین برنامههای دولت در حوزه حملونقل تبدیل شده است. بر اساس اهداف برنامه هفتم پیشرفت، افزایش سهم حملونقل ریلی در جابهجایی بار و مسافر، کاهش وابستگی به حملونقل جادهای و توسعه کریدورهای ترانزیتی از اولویتهای اصلی کشور به شمار میرود.
کارشناسان معتقدند اتصال شهرهایی مانند سبزوار به شبکه سراسری، علاوه بر کاهش هزینههای لجستیکی، میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری، توسعه صنایع، افزایش صادرات، رونق معادن و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کند. سبزوار بهعنوان یکی از قطبهای جمعیتی، دانشگاهی، کشاورزی و معدنی شرق کشور، سالهاست از نبود دسترسی مستقیم به شبکه ریلی سراسری متأثر بوده است. این شهرستان با برخورداری از ظرفیتهای قابل توجه در بخش معادن، صنایع معدنی، تولیدات کشاورزی و موقعیت جغرافیایی مناسب، نیازمند زیرساختهای حملونقل کارآمد برای افزایش رقابتپذیری اقتصادی است.
اکنون آغاز عملیات ریلگذاری را میتوان نقطه عطفی در مسیر تکمیل این پروژه دانست؛ پروژهای که اگر تأمین مالی آن بدون وقفه ادامه یابد، نه تنها یکی از مطالبات چندینساله مردم سبزوار محقق خواهد شد، بلکه میتواند به یکی از مهمترین پیشرانهای توسعه اقتصادی غرب خراسان رضوی و تقویت شبکه حملونقل ریلی کشور تبدیل شود.
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