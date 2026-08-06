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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

قیمت جهانی طلا امروز ۱۵ مرداد؛ هر اونس به ۴۲۶۵ دلار و ۲۲ سنت رسید

قیمت جهانی طلا امروز ۱۵ مرداد؛ هر اونس به ۴۲۶۵ دلار و ۲۲ سنت رسید

قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی، برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت و تحت تاثیر کاهش ارزش دلار و کاهش بازده اوراق خزانه‌ به بالاترین سطح خود در هفت هفته گذشته رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت بزرگترین افزایش روزانه از ماه فوریه در روز چهارشنبه، در معاملات روز جاری با ۰.۵ درصد افزایش، به ۴۲۶۵ دلار و ۲۲ سنت رسید.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با ۰.۵ درصد افزایش، به ۴۳۲۴ دلار و ۶۰ سنت رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد کاهش، به ۶۲ دلار و دو سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۱.۲ درصد افزایش، به ۱۷۵۵ دلار و ۱۸ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۸ درصد افزایش، ۱۳۷۴ دلار و ۳۳ سنت معامله شد.

کد مطلب 6909637
زهره آقاجانی

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