قیمت جهانی طلا امروز ۱۵ مرداد؛ هر اونس به ۴۲۶۵ دلار و ۲۲ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت بزرگترین افزایش روزانه از ماه فوریه در روز چهارشنبه، در معاملات روز جاری با ۰.۵ درصد افزایش، به ۴۲۶۵ دلار و ۲۲ سنت رسید.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با ۰.۵ درصد افزایش، به ۴۳۲۴ دلار و ۶۰ سنت رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد کاهش، به ۶۲ دلار و دو سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۱.۲ درصد افزایش، به ۱۷۵۵ دلار و ۱۸ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۸ درصد افزایش، ۱۳۷۴ دلار و ۳۳ سنت معامله شد.